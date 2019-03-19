「爬摟梯」刺激生長激素+抗老化！　醫曝「這時間」最有感

▲在「傍晚」時爬樓梯5至10分鐘，可達到刺激生長激素分泌的效果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

隨著年紀增長，人體分泌的生長激素會不斷減少，使得體力變差、肌肉慢慢流失，甚至更容易變胖，外表也會出現「老態」。如何延緩老化，日本抗老醫學名醫建議，在「傍晚」時爬樓梯5至10分鐘，可達到刺激生長激素分泌的效果，進而對抗老化！

據《早安健康網》報導，日本東京警察醫院整形外科醫師、抗老醫學專業醫師澤田彰史表示，「促進生長激素分泌是骨頭和肌肉保持年輕的重要關鍵之一。」先前有研究指出，實際上透過增加體內的生長激素，約有80％以上的人健康狀況改善、體力增加；60％以上的人減少體脂肪、運動能力提升、性功能提升；50％以上的人有認知功能提升的效果。

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澤田彰史認為，生長激素的分泌是可能透過調整生理時鐘、運動等方式來提高，且最佳的運動時機則是在「傍晚」。運動時身體會為了修補受傷的肌肉，在數小時間持續促進生長激素分泌，同時運動後帶來的疲勞感，還有助於人體進入「深層睡眠狀態」，而生長激素在深層睡眠時分泌最多，透過雙重效果，可望幫助生長激素更有效率地提升。

而澤田彰史也表示，想要促進生長激素分泌，除了建議進行例如深蹲、伏地挺身等運動外，「爬樓梯」也是非常簡單且有效的鍛鍊方式，「爬樓梯」效果和深蹲相同，達到刺激足部、腰部、大腿處肌肉。澤田彰史也建議，「一次最少爬樓梯5至10分鐘，就能有鍛鍊的效果」。