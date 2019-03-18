ET對戰民調：賴清德選總統　國民黨只有派朱立倫、韓國瑜才會贏

民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？ 賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？ 賴清德勇敢承擔，我挺他！ 蔡英文守護台灣，我挺她！ 投票結果 103 票 20.68 % 395 票 79.32 % 總計 498 票。

▲韓國瑜、賴清德、朱立倫。（合成圖／資料照）

政治中心／台北報導

民進黨2020總統大選提名黨內初選登記第一天，前行政院長賴清德率先拋出震撼彈，18日從台南北上完成登記。面對總統蔡英文日前已經表態要連任，賴清德正式在黨內初選中宣戰，雖然被部分黨內人士視為提前逼宮，但就對戰國民黨有意角逐大位者的數據來看，不管民進黨最後派出蔡英文還是賴清德，國民黨方面只有推出前台北市長朱立倫或高雄市長韓國瑜應戰，才可能有機會一搏2020重返執政。

根據《ETtoday新聞雲》最新一次的2020總統選舉民調，若韓國瑜挑戰大位，對上欲爭取連任的總統蔡英文及人氣正旺的台北市長柯文哲，將領先2人至少7.4%；就算民進黨改派前行政院長賴清德參戰，仍難敵韓流。

調查數據顯示，若民進黨仍由蔡英文競選連任對上韓國瑜及柯文哲，支持度為19.7%、38.0%、30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%。若民進黨是由賴清德出馬，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為20.7%、37.3%、30.9%，韓國瑜將領先2人至少6.4%

另外，如果蔡英文分別對上朱立倫及柯文哲，支持度為19.8%、32.9%、34.7%，柯文哲將反倒領先2人至少1.8%；而若是蔡英文分別對上王金平及柯文哲，支持度為19.8%、17.3%、40.5%，柯文哲領先2人至少20.7%。

如果是由賴清德對上朱立倫及柯文哲，支持度為20.7%、32.1%、35.0%，柯文哲領先2人至少2.9%。若是賴清德分別對上王金平及柯文哲，支持度為20.9%、16.5%、40.4%，柯文哲也將領先2人至少19.5%。

換言之，無論民進黨最後推出蔡英文或賴清德角逐2020總統寶座，國民黨想要一搏重返執政，只有派出韓國瑜或朱立倫才有機會贏，而這場總統大選最後是否會上演藍綠對決，還未正式表態參選的台北市柯文哲，將是接下來左右兩造局勢的重要關鍵。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年2月13日至2月18日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為9,526份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.0%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲（圖／ETtoday新聞雲製）