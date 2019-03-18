買懷舊綠豆糕！一打開「甜粉全沒了」童年毀光　苗栗妹崩潰：味道超走鐘

▲現在裡面都已變成小包裝。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者陳怡伶／綜合報導

「打開的時候腦袋整個跑馬燈，X拎X，這三小？」苗栗一名女網友好久沒有吃到小時候常買的綠豆糕，立刻殺去買一盒回家，想說可以喚起童年的回憶，享受邊講話邊噴粉的快感，結果一打開瞬間傻眼，記憶中盒子全是粉的畫面早已消失，只有單獨透明小小包裝，讓她崩潰說「變了，完全變了，回不去了......。」

長長一盒顯眼紅色、夾雜藍、綠、紅線條繽紛的包裝，可是許多五六年級生的童年美食，每次放學都必衝去柑仔店（雜貨店）買上一盒，拿回家慢慢品嘗到處噴粉的綠豆糕。

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一小盒綠豆糕有12片，吃法也有特定的方式，得先拿著一根小牙籤刺起，再把綠豆糕往嘴裡塞，期間附帶的粉就會撒得到處都是，事後還得細心清理，若綠豆粉一不小心掉在地上，會立刻引來媽媽的怒吼挨罵；雖然綠豆糕粉吃起來很麻煩，卻是滿滿回憶。

▲最古早的綠都糕撒滿了許多粉。（圖／翻攝自露天）

一名女網友2月想回味還懷舊綠豆糕的滋味，但買回來後內心只有無限髒話。她在臉書「爆廢公社公開版」透露，綠豆糕是她小時候最愛吃的零食，購買當天她小心翼翼地端著綠豆糕，小心翼翼地讓它坐著機車回家，小心翼翼地端上樓，小心翼翼地放上桌，小心翼翼地拉開橡皮筋，小心翼翼地打開上蓋，「但一打開腦袋整個跑馬燈，X拎X，這三小？妹的，剛才一路小心翼翼是為了什麼啊？」

原本懷舊盒內共分成4格，每格則是放3片綠豆糕，一共12片整齊排放，裡面還滿滿的粉末，用看得就已垂涎欲滴。但從原PO買回來的新版包裝可見，裡面全變成單獨一小袋塑膠包裝，雖然一共有18片，但記憶中可以吃到亂撒的粉末，畫面已不在。

原PO崩潰說，她已經好久沒有買了，結果買完內心大打擊，這根本不是綠豆糕，她要的是掉整身、沾到滿嘴粉末、可以邊講話邊噴粉的綠豆糕，這才是她的回憶，「這綠豆糕變三小碗糕了，綠豆糕完全走鐘，變了，完全變了，粉才是主角啊啊啊啊！我寧願商品直接漲價，換回我童年的感覺！」

▲或許味道沒有變，而是那份回憶不同了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

文一PO出，引來4000多名網友崩潰說，「改成這樣以後覺得不好吃了，就是要一邊吃一邊掉粉，讓阿木（母）抓狂大罵才爽」、「以前的綠豆糕沾好沾滿，超好吃」、「粉還可以泡米仔麩來喝」、「還是以前的好吃！滿滿的粉然後第一口都會嗆到」、「少了粉，感覺差很多」。

也有人認為，味道也跟著變了，「這包裝改好幾年了，粉變少了沒以前那麼香」、「真的變難吃了，又硬又粉不夠」、「粉變少了，味道好像也不太一樣」、「現在的綠豆糕都沒有古早的味道了」、「正宗的味道已失傳」。

▼網友狂曬自家新版的綠豆糕。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）