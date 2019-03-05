男友怨「把我當盤子」　她：連開車油錢都計較！搭飛機我看做夢比較快

▲原PO說，「開車出遊都有問題了…搭飛機…我看做夢應該會比較快。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

許多情侶常為了誰該付錢或一人一半的「AA制」而有爭執。一名女網友抱怨，和男友在一起那麼多年了，「出遠門的次數10根手指頭都數得出來...可是你現在連出門的油錢和吃東西的錢，都要和我斤斤計較…」有人建議，「不適合趕快分手，長痛不如短痛」；也有人說，「至少開房間男生要出錢吧！不要跟我說什麼AA制。」

「覺得你變得越來越計較了…」原PO近日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，「如果今天我都要求你餐餐都要上餐館，出去都要去逛百貨公司，只要有出新的電影就要去看，我的生活必需品要你幫我付錢的話，那我覺得真的是我的問題較大，或者是你認為的把你當盤子。」

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原PO接著說，「但明明出去都已經選擇不用花到錢的地方，而吃的方面也已經選便宜又吃得飽的，也不曾要求你一定要常帶我去看電影，更不曾叫你一定要幫我買我的生活必需品。我們在一起那麼多年了，出遠門的次數10根手指頭都數得出來...可是你現在連出門的油錢和吃東西的錢都要和我斤斤計較…」

▼有網友認為，「不適合趕快分手，長痛不如短痛。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

對此，有網友認為，「我是覺得男生如果沒有賺很多，女生幫忙出機票很正常，吃飯住宿男生出。」原PO回，「開車出遊都有問題了…搭飛機…我看做夢應該會比較快。」

一名網友則說，「吃的、油錢定義都在於賺多少、心態問題，AA也不完全錯，試著溝通看看吧。若是觀念不相同，長痛不如最短痛，畢竟一起走的是未來。」

另一名女網友表示，「雖然我覺得不用什麼都靠男人養，可是遇到不夠大方的真的就滾吧！完全都是感覺問題，我能自己養自己過生活、買奢侈品，至少開房間男生要出錢吧！不要跟我說什麼AA制。」