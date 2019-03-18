台鐵車票35年首度大改版！樣式公開了　「橫式→直式」原因曝光

▲台鐵推出新版車票，樣式跟舊款差很大。（圖／記者賴文萱攝、台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵第四代票務系統將上線，預計4月9日起開放個人票預訂，4月23日全面取代舊系統。同時，台鐵車票也首度進行35年來全新大改版，樣式從「橫式變直式」，若民眾採用新系統訂票並到窗口取票，最快4月9日就可拿到新版車票。

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▲台鐵第四代票務系統即將上線，4月9日起開放預訂4月23日之個人票。（圖／台鐵提供）

過去台鐵票務系統經常被人詬病，台鐵委請中華電信公司打造全新第四代票務系統即將全面上線，自2月23日開放團體票訂票後，預計4月9日起開放預訂4月23日之個人票，4月23日新系統全面取代舊系統。

另外，這次台鐵因應第四代票務系統上線，也配合進行車票大改版，事實上，現行採用的車票樣式自第一代票務系統啟用至今，都沒有改版過，已有35年歷史。新版車票一改過去橫式排版，改採直式設計，主要是為了符合旅客出入閘門時的車票投遞方向。另外，新版車票的起訖站、座位等字體都將放大呈現，讓資訊更加清楚。

▲台鐵車票大改版，全新直式車票曝光。（圖／台鐵提供）

為便利民眾可於上線前提早一窺第四代票務系統功能，台鐵與中華電信即日起至3月29日止（不含假日）10:00-18:00，在全台4大車站：台北、台中、高雄、花蓮推出「票務系統體驗活動」，活動期間民眾可至各體驗專區實際運用新票務系統進行體驗，同時，可搶先拿到新改版模擬台鐵車票，但有特別標註「上線體驗，不提供乘車」字樣。

▲台鐵在四大車站舉辦第四代票務系統上線體驗活動，參加體驗即可獲得新版模擬車票。（圖／台鐵提供）

民眾自4月9日採用新票務系統訂票，當天若到窗口取票，即可拿到新版車票，4月23日後新版車票也將全面上線。台鐵全新系統提供智慧查詢劃位、支援多語系、大幅優化使用者介面，並首度推出無紙化電子票劵等多項人本性質服務。