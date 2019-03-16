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馬尾妹玩手拉胚！上下搓出「前男友」還害6點半　網笑翻：高手阿！

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國際中心／綜合報導

1990年美國奇幻劇電影《第六感生死戀》中，有一段女主角與男友亡魂一起「拉坏」的經典劇情，感動許多情侶。國外日前則瘋傳一段女子拉坏影片，爆笑的整土過程引發網友熱議，也讓男性網友直呼「原來拉坏有這涵義阿」。

有網友日前在影音平台《LiveLeak》分享這段影片，只見一名綁著馬尾的女子在老師的指導下，進行手拉坏整土動作，不過她兩手握著陶土將它拉高後，卻意外將陶土拉成令人「害羞的模樣」，一旁的朋友們見狀不斷發笑，女子更是害羞得崩潰大笑。接著陶土老師上前示意她把陶土往下按壓重從新塑形，於是她照著老師的示範，兩手交疊從陶土上方按壓下，沒想到陶土竟直接呈現6點鐘，讓她整個崩潰大笑。

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▲女子雙手上下不管怎麼搓，都拉出「前男友」，讓她害羞到不行。（圖／翻攝自LiveLeak，下同）

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▲女子依照老師的指導雙手交疊放「前男友」上面。

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▲沒想到「前男友」直接呈現6點鐘。

許多網友看了影片後都紛紛笑翻，「太強了吧...」、「哈哈！女子應該想很久了」、「這太爆笑了吧，哈哈...」、「終於了解！女孩們為什喜歡《第六感生死戀》理由了」、「原來拉坏有這涵義阿」、「老師應該滿頭問號吧」、「看女子笑得心花亂竄...」、「應該哈得久了吧」、「女子是高手喔」。

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關鍵字：拉坏,LiveLeak

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