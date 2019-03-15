機捷A19站變身棒球車站　打卡朝聖新熱點！

▲機捷A 19站變身棒球車站，期成打卡朝聖新熱點！（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

捷運車站也能好好玩、好好拍，還成為打卡朝聖新熱點！桃園機場捷運打造沿線特色車站，選定A19桃園體育園區站，將車站打造成「棒球特色車站」規劃一系列球場「神秘禁區」，包括「看台區、球員休息區、牛棚練習區…」等，讓球迷搭桃捷到桃園國際棒球場幫支持球隊加油吶喊外，還可在棒球特色車站，拍照打卡體驗當球星的快感！

桃捷公司15日指出，今年適逢中華職棒30週年，開幕賽就在桃園，桃捷公司選定A19桃園體育園區站，將車站打造成「棒球特色車站」，15日舉行啟用儀式。市長鄭文燦表示，機場捷運A19桃園體育園區站已改裝為棒球主題車站，其設計宛若球場，場景包括看台區、球員休息室、牛棚與計分板等，將是許多球迷喜愛打卡拍照的景點。

▲▼機捷A 19站變身棒球車站，期成打卡朝聖新熱點！（圖／桃園市政府提供）

而本月3月23日至24日的中華職棒開幕賽，只要球迷搭捷運前來於站內打卡拍照，上傳至社群網站，並標註桃園捷運，便可獲得限量發行的棒球特色車站鑰匙圈1份，歡迎市民朋友一起搭捷運看棒球。A19棒球主題車站站內穿堂層地板鋪設人工草皮，打造「跑壘區」以及「打擊區」，讓旅客在車站內彷彿置身球場。

為了增加和球迷的互動，桃捷公司規劃「看台區」製作手動計分板，可即時呈現比賽出戰球隊，另「球員休息區」、「牛棚練習區」、「球員休息室」更揭密了球星在球場比賽的生活日常，民眾可模擬球員在休息區看隊友比賽情境，以及上場比賽前練投英姿。歡迎球迷、網美、網紅到桃園捷運A19棒球主題車站享受一趟最特別的棒球之旅。