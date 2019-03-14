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高雄七賢國中崇賢樓拆除中後門圍牆意外倒塌　6車遭壓無人受傷

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▲▼ Ｆ七賢國中校舍倒塌 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄七賢國中崇賢樓校舍，14日下午進行拆除作業時，後門圍牆忽然倒下壓毀6輛車。（記者洪正達翻攝，下同）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄七賢國中舊校舍崇賢樓14日下午進行拆除工作時，校舍後的圍牆忽然倒塌，目前已經有6車被波及，警消獲報後已趕抵馳援，目前已確定無人員受困，教育局目前已勒令拆除作業暫停，承包商表示對於受損車輛會「負責到底」。

教育局表示，七賢國中舊校地原已撥交給海洋研究單位使用，並由校方負責發包校舍拆除作業，但14日下午進行拆除工作時，後門小巷的一排圍牆也遭到波及，連帶停在圍牆邊的6輛車也被壓毀，目前除已勒令停工外，相關單位正在深入調查倒塌原因，直到結果出爐前都不會貿然復工。

拆除作業當下，捲起的煙塵瞬間鋪天蓋地，也有附近的居民表示「好像聽到爆炸聲」、「以為地震來了」，現場也曾出疑似有人員受困，所幸最後均證實為誤傳。

據了解，七賢國中為高雄相當老牌的國中之一，不過近年來因少子化關係，與相鄰不到500公尺的前金國中均出現生源不足的問題，於是教育局決議在2009年遷校到美術館龍美校區，因應該區逐漸成長的人口，該校曾是培育職籃隊員的搖籃，在多次錦標賽中都拿下不錯的成績，但隨著遷校後，舊有的校舍已無人使用，於是在校方的規劃下，撥交給科技部海洋研究單位使用。

▲▼ 七賢國中圍牆倒塌 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 七賢國中校舍倒塌 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：七賢國中,圍牆倒塌,警消馳援

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