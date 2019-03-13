北市第一果菜市場環評初審未過　需補件再審

▲第一果菜市場改建案環評初審未過，需要補件再審。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

位於萬華的萬大第一果菜市場改建案延宕近20年，台北市政府今召開環評委員會，針對改建工程進行環境影響評估初審。經討論後，環評委員針對改建工程列出7項建議，包含車輛管理及動線應提出明確規劃、環境監測範圍及頻率再更明確等，請開發單位台北市政府市場處於一個月內補充文件後再送委員會審查。

由於萬大第一果菜及魚類批發市場使用近40年，最初設立時的交易量設置在600公噸，如今隨哲發展，目前果菜市場平日交易量已達1千1百多噸，年節期間更達近3千噸，遠遠超過該市場所能負荷，因此著手進行改建。

但市場改建協調攤商困難、難以在市長任期內見到成果，因此歷屆多任市長雖曾高喊改建，但都無下文；柯文哲上任後，編列140億元預算力拼7年完工。

環評主席張添晉與8位環評委員13日針對開發單位提出7點意見，並要求於一個月內補充彙整後再送環評審查。第一點，因應未來技術提升，就源效率提升與CO2減量應提出明確規劃；第二點，綠建築認證層級宜再檢討；第三點

生態部分有關鼠類防治及景觀植栽部分應更明確。

第四點，車輛管理及動線因應未來營運需求應提出明確規劃；第五點，廢棄物管理部分應再檢討；第六點，環境監測範圍及頻率再明確；第七點，有關民眾意見及個別委員與相關機關所提意見。

與會的環評委員李培芬建議，開發單位應明確做好鼠類防治計畫，除了鼠類密度外也需了解種類，因為不同的老鼠種類在逃逸上有不同型態，將會牽涉到後續防堵工作。委員吳孟玲建議，在種植景觀植栽時應避免台灣欒樹，因目前外來種荔枝椿象危害嚴重，擔憂種植台灣欒樹引來荔枝椿象，對當地環境造成傷害。委員李育明認為，目前工程完工期間預訂在民國115年，工程期間橫跨多年，未來許多硬體、軟體內容都有所改變，工程計畫應思考時代變遷問題。

針對環評會決議後再請各單位進行修正，北市府表示會擇期再送環評會討論，且會以現有時程規劃，不會影響完工時間，市府仍規劃115年可完工。