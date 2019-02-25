有裝有保佑　裝設住警器奏效守護居家安全

▲台南市消防局呼籲不論大樓、透天等建築，民眾家中務必安裝住警器，才能達到可及早發現、及時反應、及時逃生最佳的效果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市下營區發生住宅火警，造成嬤孫3人罹難，如能安裝住宅用火警警報器，及早發現及時逃生，可避免重大傷亡，消防局局長李明峯呼籲，因住警器價格便宜，且賣場即可購得並安裝容易，民眾家中務必安裝住警器，應於客廳、臥室、廚房等處安裝，才能達到可及早發現、及時反應、及時逃生最佳的效果。

消防局指出，台南市2月22日仁德區一處民宅發生火災，屋主不在，家中裝設住宅警報器偵測到濃煙後發出警報，聲響驚動路人並通報119，派遣消防隊到場處理；另新營區一處民宅，屋主重聽所幸住警器發揮功用而發出聲響，鄰居聽到通報119，另歸仁區一處民宅，住戶與兩名小孩在客廳休息，突然聽到住宅用火災警報器發出警報聲，隨即前往查看，發現廚房瓦斯爐上煮食中鍋具起火且引燃抽油煙機，立即蓋上鍋蓋並引水撲滅抽油煙機火勢，由前來協助之鄰居報案，在消防隊到達時已自行撲滅火勢。以上皆是因裝設住警器萬一發生火災可及早發現、及時反應、及時逃生並未釀重大災情。

火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。一般火災約3-5分鐘，火勢可從初期成長至最盛期。居家多一分火災預防，就少一分災害損失，推廣設置住宅用火災警報器，是台南市推動住宅防火安全的重大政策方向，「家裝住警器、安全有保庇」，家中裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

消防局已列為現況的工作重點，持續透過各種大型宣導活動積極推廣，讓民眾願意自行裝設住宅用火災警報器。民眾如購買住警器對於裝設地點不瞭解者，歡迎到當地消防分隊尋求建議，消防人員必定樂意為民眾指導裝設地點。