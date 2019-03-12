救護車國道急送「病危童」遭擋路！駕駛悲劇　秒被開罰、吊照了

記者趙蔡州／綜合報導

台中市11日上午有一名幼童病危，院方緊急要把人轉送台北榮總，不料救護車行經國一北上新竹段時，遭一輛自小客車駕駛擋道近1分鐘，儘管救護車不斷鳴笛、廣播請求讓道都沒有用，家長氣得把過程拍下上傳網路。如今，國道警方表示，根據民眾拍攝畫面，已對擋車駕駛開單告發，並吊銷駕照處分。

根據了解，這起事件發生在11日上午11點半左右，當時救護車從台中榮總出發，載著一名病危孩童與孩童的家長北上，但卻在經國道一號竹北至湖口路段時，遇上前方一輛汽車擋道且不肯禮讓。影片中可以看見，僅管救護車不停的鳴笛示警，或是廣播請求讓道，汽車依舊無動於衷。

▲汽車在國道一號內側車道，擋住救護車不肯禮讓。（圖／翻攝自爆料公社。）

惡劣行徑讓在車上的家長看了當場暴怒，氣得拍下過程並PO上臉書各大社團，影片讓許多網友看了都留言痛斥說，「耳聾可以上國道？」、「路隊長死都不會換道的啦」、「駕駛不知道應該禮讓救護車嗎？」、「完全沒要讓路的意思，真的是很讓人生氣！」並且表示一定會跟警方檢舉。

對此，國道警方12日表示，員警透過網巡聯繫了發文的原PO，確認上傳的影片沒有錯誤後，已經完成相關檢舉程序，依法對汽車駕駛人處3600元罰鍰、並且吊銷駕駛執照。警方也在官方臉書表示，「要求救護車變換車道非禮讓之精神，路肩非正式車道風險高」聽聞消防車的鳴笛聲，應立即避讓以免受罰。