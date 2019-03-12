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為回憶增添色彩！AI幫你把黑白老照片上色

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▲▼AI人工智慧為黑白老照片上色。（圖／翻攝colourise.sg）

▲新加坡網站「Colourise.sg」利用AI人工智慧幫黑白老照片上色。（圖／翻攝colourise.sg）

科技中心／綜合報導

你有想過那些過去拍攝的黑白照片，在真實的世界裡當時的場景是什麼樣的顏色嗎？現在就有一個新加坡網站能透過AI人工智慧，幫黑白照片上色，讓我們一窺更接近當時真實的場景。

據新浪新聞報導，這個新加坡網站為Colourise.sg該網站是透過讓AI人工智慧從50萬張照片來建立智慧著色模板，用戶只要將黑白照片上傳至該網站，按下按鈕，它就會對照片進行分析，幾秒鐘內就會幫黑白照片上好七彩的顏色

▼上傳照片的介面相當簡單。（圖／翻攝colourise.sg）

▲▼AI人工智慧為黑白老照片上色。（圖／翻攝colourise.sg）

有趣的是，在生成出來的彩色照片中有一條可以拉動的線，將這條線向左或向右拉，就可以比較同一場景在黑白世界和彩色世界之間有甚麼樣的差異。除此之外，這個網站所生成的彩色照片還能直接儲存，用戶只要按下「Download result」就可以了。

《ETtoday新聞雲》記者實際測試該網站，我們選了二次大戰時相當有名的一張黑白照片「勝利之吻」進行實驗，網站在幾秒鐘內就將照片從黑白變為彩色，就連畫面中後方路人的衣服和背景都有進行上色，成果令人相當驚豔。目前該網站為免費服務，若是讀者家裡還留有黑白照片的話，不妨將其掃描或翻拍並上傳至該網站，為過去的回憶增添一點色彩。

▼「勝利之吻」的實測結果。（圖／翻攝colourise.sg）

▲▼AI人工智慧為黑白老照片上色。（圖／翻攝colourise.sg）

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關鍵字：黑白照片,上色,著色,AI人工智慧

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