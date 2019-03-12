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逆向撞斷2電桿壓無辜車　台中男筆錄完撂「我好累」...回車上繼續睡

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▲陳男疑似疲勞駕駛不慎撞上路旁電線桿。（圖／記者陳玉攝）

▲陳男疑似疲勞駕駛不慎撞上路旁電線桿，造成車頭、引擎蓋等嚴重毀損。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

11日早上近10點，陳姓商人疑似疲勞駕駛，先逆向撞斷路旁2支電線桿，電線桿倒下後直壓1台路旁車輛；事後陳男拒絕送醫，待警到場做完筆錄，竟告訴拖吊車司機「我好累」就返車上呼呼大睡，車輛後拖到修車廠，人員叫不醒陳男立即打119；警方表示，肇事陳男不是酒駕、也無使用毒品，自稱「打滑失控」才撞車，是否因疲勞駕駛造成意外，還有待釐清中。

▲陳男疑似疲勞駕駛不慎撞上路旁電線桿。（圖／記者陳玉攝）

▲▼陳男撞斷路旁2支電線桿，電線桿倒下後直壓1台路旁車輛，所幸僅受頭部輕挫傷。

▲陳男疑似疲勞駕駛不慎撞上路旁電線桿。（圖／記者陳玉攝）

第五分局交通分隊長李建興表示，11日早上9點多，22歲陳姓商人駕車行經在北屯區祥順二路準備要左轉廍子路時，疑似恍神造成車子失控打滑，先逆向撞斷2支電線桿，電線桿倒下壓到1台停放路旁的無辜車輛，造成陳男車輛車頭、引擎蓋嚴重毀損，現場車輛零件碎片飛散，另車則是車身多處凹陷。

附近居民見狀立即報警處理，未料陳男待警方做完筆錄離去，等待拖吊車人員處理時竟說「我好累」直接返回車上倒頭就睡，隨後車子拖回修車廠，廠內員工見陳男叫不醒嚇傻了，立即打119協助送醫。

據警調查，陳男不是酒駕、也無使用毒品前科紀錄，雖他向警稱是不慎打滑失控，但初判疑似是疲勞駕駛讓其在昏沈狀態下開車自撞，而陳男送醫僅受頭部輕微擦挫傷，並無生命危險，詳細肇事原因有待釐清中。

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關鍵字：疲勞駕駛,撞電桿,筆錄

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