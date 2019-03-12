23:59代表什麼？　屏東大學文創系學生告訴您！

▲屏東大學文創系畢展，處處是亮點。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學文化創意產業學系108級畢業展覽，12日起3月14日，在國立屏東大學林森校區六愛樓展覽廳舉辦校內個展，邀請校長古源光、院長簡光明及文創系系主任葉晉嘉與會。葉晉嘉說，這次畢展，同學們展現了在系上的所見、所學，經4年淬鍊，展現同學對於文創多元的想像。

這次畢業展以流動的23與59呈現一天將要結束的繽紛絢麗；畢展總召盧怡靜表示，今年文創系以「23:59」為主題，是因為這個數字陪伴著文創系每位同學渡過許多難熬的夜晚，且象徵著在明日到來之前，27位同學對於文創領域的見解與期盼。

▲▼文創系畢展作品。

這次展出作品分12組，有影像、服裝設計、包裝設計、繪本、視覺傳達設計與遊戲設計等，有以文化資產為主題的故事繪本及桌遊，也有以文創15+1項產業為發想的服裝設計，以及將現今最熱門的媒體識讀作為題材的平面設計等，每組都將在系上所學到的運用創意展現其中。

除了校內個展外，文化創意產業學系108級畢業展覽「23:59」也將在5月11日至5月19日移師到高雄駁二藝術特區的青春設計節舉辦校外聯展。屆時會有更多的驚喜展現。