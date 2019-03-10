控王浩宇當年「選舉奧步」拉黑　詹江村：地下繁殖場是假消息！

▲桃園市議員詹江村在臉書表示桃園市議員王浩宇曾栽贓他為自己議員選舉鋪路。（圖／翻攝自詹江村粉絲專業）

政治中心／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村9日在臉書PO文表示，當初桃園市議員王浩宇為鋪陳議員選舉，曾天天在「我是中壢人」臉書專頁散布假消息，栽贓他開設地下繁殖場，還用一張合成受虐狗照片，指控握有錄音、錄影可以證明可以讓自己一槍斃命。對此，王浩宇則向本報表示不予回應，詹江村議員也沒有提供相關完整的對話記錄和法院記錄足以證明。

詹江村在粉專指出，當年議員選舉競爭激烈，而對手王浩宇天天交替臉書假帳號，誣陷「我是全台灣最大的地下繁殖業者，曾用受虐狗的照片與我的照片合成」，還威脅說手上握有錄音、錄影可以證明，並要在臉書發起連署，路過服務處。

即使多次提出若有人有相關證據，證明他有開繁殖場，就給1千萬獎金，詹江村坦言，還是被全台灣的動保人士灌爆臉書、打爆服務處電話，怎麼澄清都沒有用。

詹江村表示，有一次一位電視台記者拿著攝影機來到辦公室，說他們想開設一個節目能直接和王浩宇在節目中對談，但他拒絕了。後來詹江村卻說，「我不會告王浩宇，我會讓王浩宇來告我，另外我也會給電視台一個大獨家，就是親自把他拖到馬路上毒打一頓。」

王浩宇得知此事後，詹江村說，王浩宇立馬打電話道歉，撇清說那些貼文都是小編造謠的，並發出一則誠懇的致歉文。不過，他認為當年王浩宇藉由動保，攻擊他炒作議題，成功讓「我是中壢人」短時間點讚數爆增20萬人，影響了議員選舉。

▼詹江村好友提供當年「我是中壢人」貼文證據。（圖／翻攝自詹江村粉絲專業）



