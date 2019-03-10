時尚集團董事長劉江去世　曾說「時間不止，時尚不停」

▲時尚集團前董事長劉江。（圖／翻攝自時尚集團網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸第一個本土化的高檔生活消費雜誌《時尚》的創辦人劉江9日於北京去世，享壽62歲，他與吳泓聯手於1993年創立《時尚》，這本雜誌之後逐漸發展成為時尚傳媒集團，他曾經獲得「2001-2010中國傳媒影響力人物」、「2012年安永企業家獎」以及2009年「新中國60年有影響力的期刊人」等榮譽。

劉江生於1956年9月，出生地是北京，畢業於北京師範學院（今首都師範大學），在1985年至1993年間，曾擔任中國旅遊報社記者，除了《時尚》之外，他也曾於2000年創辦中國大陸第一本以時尚為主題的健康類雜誌《時尚健康》，也出版過《時間深處的愛》、《詩意的時尚》、《分享南極》等書。

據指出，劉江最後一次公開講話是在時尚集團年會上，他在致辭中表示，「時尚集團一直逆流而上，乘風破浪，前進的動力來自每一個奮戰在時尚一線的時尚人。時間不止，時尚不停，時尚集團將和每一個時尚人一起，繼續創造無限可能，繼續見證生活的改變和美好的發生。」

劉江曾說，「『時尚』是一種積極的生活態度，是生活的潮流與趨勢，是物質的完美與思想的偉大，是個性的張揚與整體的和諧，是創新的過程和審美的釋放，是最具前瞻性的文化形態，是內心深處力量的呈現，是一份好心情。」

時尚集團網站9日發表聲明，「面對劉江先生的離去，我們悲慟萬分。飲水思源, 劉江先生將一生奉獻給時尚集團，用盡心力打造成就卓然的時尚品牌, 他的品行, 他的激情, 他對生活的熱愛和追求, 將成為我們永久的緬懷。時尚集團員工將不忘劉江先生的培養與扶持、延續他幾十年來付出心血打造的事業，繼承遺志，砥礪前行, 在新時代的改革洪流中, 把握時機, 無畏前行, 把時尚的品牌和精神傳遞到更加遼遠的未來。」