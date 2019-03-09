瞄準2020！藍太陽們嗆「二次年改」搶軍公教選票





▲王金平、朱立倫、吳敦義、馬英九等藍營太陽們吹響二次年改號角。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導



國民黨吹響2020「二次年改」號角！包括王金平、朱立倫、吳敦義、馬英九等藍營太陽們接連表態，重返執政後要還軍公教公道，強力爭取軍公教選票。

全國公教軍警消聯合總會9日舉行理監事會及新春餐敘，宣布參選總統的立法院前院長王金平以書面簽字承諾，若當選總統後，將發動年金改革相關法律戰，一定會重啟「二次年改」，還給軍公教警消一個公道。

同樣宣布選總統的新北市前市長朱立倫日前接受媒體專訪時強調，有機會擔任總統，一定重新檢討年金改革，指年金改革對軍公教有信賴保護原則，不能影響軍人士氣。

被視為可能總統參選人之一的國民黨主席吳敦義也曾說，民進黨政府年改「改得太過度」，承諾重返執政後，會設法做合理調整、撥亂反正，並加碼建議被砍掉部分，政府改用發消費券方式同額補償。

前總統馬英九8日受訪時表示，若國民黨未來有機會重返執政，一定在年改方面做出改變，並直言「現在的政府對軍公教下手，但對勞工不敢，這不是一個好的政策」。

外界觀察，國民黨過去面對退休軍公教團體釋憲、訴願、街頭抗爭等，被視為態度曖昧。部分退休軍公教選民抱著「教訓民進黨」的心情，讓選票大量回流給國民黨，令國民黨太陽們不敢忽視。