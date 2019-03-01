　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

若美態度軟化…澳外長仍要封殺華為！　陸外交部：盼屏除意識形態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華為,華為手機。（圖／CFP）

▲華為手機的資安問題讓西方國家擔憂。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）日前重申，即使美方態度軟化，澳洲也將堅持禁止華為參與5G網路建設。對此，大陸外交部發言人陸慷表示，希望澳方摒棄意識形態偏見，讓大陸企業在澳洲營運提供公平競爭環境。

美國近年來頻打壓大陸通訊巨擘華為公司，在其遊說下，由美、英、澳、新、加組成的情報共享體系「五眼聯盟」（Five Eyes）也相繼禁用華為設備。

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

大陸外交部今（1）日舉行例行記者會，現場有媒體問及「澳洲外長佩恩日前重申，即使美國對華為的立場軟化，澳方也將堅持禁止華為參與5G網路建設。請問中方對此有何評論。」

針對華為在澳洲參與5G建設受阻的問題，大陸外交部發言人陸慷回應表示，「我們對澳洲個別人的表態表示嚴重關切，中國政府一貫鼓勵本國企業在尊重國際規則和當地所在國法律法規的基礎上展開對外經濟合作，而且我們在這說過從未支持任何企業從事損害他國正當安全利益的活動。」

陸慷也強調，澳方應該為兩國企業合作提供便利，而不能利用各種藉口人為設置障礙、採取歧視性做法，「我們敦促澳方摒棄意識形態偏見，為中國企業在澳運營提供公平競爭環境。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
快訊／Forever 21「全面退出台灣」！忠孝門市3月底收
廚餘棄嬰案／「女友只是豐腴」星國男否認丟屍怒斥：莫名其妙
許維恩比基尼「邪惡視角」自拍！超兇W半球解放

關鍵字：華為,5G建設,大陸外交部,陸慷,五眼聯盟,潘恩,澳洲,外交部長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

非洲豬瘟疫情嚴峻…春節後新添6例！　陸官方：傳播風險仍大

若美態度軟化…澳外長仍要封殺華為！　陸外交部：盼屏除意識形態

兒性侵捅殺「空姐」後自盡　父判決時竟隱匿財產：没啥壞意

川金未達成協議　陸外交部：解除制裁與無核化應同步考慮

商業周刊／難脫計畫經濟　粵港澳大灣區優劣解析

4年過1次生日！小六女寫信訴「心願」　校長回應暖哭1.8萬網

華聞快遞／家政服務業將建立紅、黑名單制度

新手女兒不會停車！　暖爸接手幫忙...卻突發狂追撞對方

去年人大台灣代表唯一在台出生　陳雲英為陸首特殊教育博士

OL得流感！一陣猛咳「肋骨斷3根」…醫檢查發現竟是「咖啡」惹禍

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

非洲豬瘟疫情嚴峻…春節後新添6例！　陸官方：傳播風險仍大

若美態度軟化…澳外長仍要封殺華為！　陸外交部：盼屏除意識形態

兒性侵捅殺「空姐」後自盡　父判決時竟隱匿財產：没啥壞意

川金未達成協議　陸外交部：解除制裁與無核化應同步考慮

商業周刊／難脫計畫經濟　粵港澳大灣區優劣解析

4年過1次生日！小六女寫信訴「心願」　校長回應暖哭1.8萬網

華聞快遞／家政服務業將建立紅、黑名單制度

新手女兒不會停車！　暖爸接手幫忙...卻突發狂追撞對方

去年人大台灣代表唯一在台出生　陳雲英為陸首特殊教育博士

OL得流感！一陣猛咳「肋骨斷3根」…醫檢查發現竟是「咖啡」惹禍

非洲豬瘟疫情嚴峻…春節後新添6例！　陸官方：傳播風險仍大

東山盧佳宏車禍畫面曝光！酒測值0.78踩油門狂飆　高速過彎自撞「車成廢鐵」　

半張臉掉皮流湯！20多歲人妻「那邊炸綠膿」醫秒驚呆：好不了

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

特斯拉新車最高調降343萬元　現任車主怒轟：把我們當盤仔？

邵翔送3C產品被嫌沒心意　隔年「大禮」小蠻給滿分！

快訊／Forever 21「全面退出台灣」！忠孝門市3月底收攤　員工全失業

高中木聯／林聖榮中繼9局無失分　大理延長賽淘汰東石

「我去晾衣服...」女兒在家看電視　母親默默從14樓頂墜下慘死

小白狗跛腳躲垃圾堆見人就逃　獲救翻肚磨背燦笑感動人

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

大陸熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別..

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

20歲男餵奶掐死18歲妻：下輩..

女童鬧肚痛！開刀竟拿出250克..

妻被蛇仙附體　夫為驅邪將其鞭死

「想親自看看」　上海邀台生實習

貓爪杯銷售一空　星巴克加碼：每..

貓咪「割雙眼皮」後眼睛腫成核桃

計程車上丟包下秒險被幹走　他靠..

美國返還361件中國流失文物

陸國防部：印巴要保持克制

OL猛咳「肋骨斷3根」！竟是咖..

華為美媒刊長信　籲別聽信傳聞

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

陸外交部：解除制裁與無核化應同步考慮

川金二會28日以未達成協議收場，最大主因在雙方對解除制裁的看法不同。對此，大陸外交部發言人陸慷1日表示，解除制裁與推進無核化應同步考慮，「中方一貫主張安理會應根據決議規定，結合半島局勢進展，特別是朝鮮（北韓）在無核化方面採取的行動，啟動有關決議可逆條款的討論，按照同步對等原則，對制裁措施作出相應調整。」

樹上高掛「膚色囊袋」　專家：別碰

影／華為坐擁1529項5G專利　傲視全球手機製造商

專家：蘋果折疊手機進度落後三星至少2年

瑜珈老師自稱「耶穌化身」　拐28童成立邪教囚禁

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

李沛旭PO照分手有預兆

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

劉品言法文超強！

爸穿入殮衣笑逛兒新房　他掉淚：好想你

轟一聲炸醒高雄　網驚：屏東都聽到了

今晚11點開搶！台北飛大阪只要220元

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下去

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面