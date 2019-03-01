若美態度軟化…澳外長仍要封殺華為！　陸外交部：盼屏除意識形態

▲華為手機的資安問題讓西方國家擔憂。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）日前重申，即使美方態度軟化，澳洲也將堅持禁止華為參與5G網路建設。對此，大陸外交部發言人陸慷表示，希望澳方摒棄意識形態偏見，讓大陸企業在澳洲營運提供公平競爭環境。

美國近年來頻打壓大陸通訊巨擘華為公司，在其遊說下，由美、英、澳、新、加組成的情報共享體系「五眼聯盟」（Five Eyes）也相繼禁用華為設備。

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

大陸外交部今（1）日舉行例行記者會，現場有媒體問及「澳洲外長佩恩日前重申，即使美國對華為的立場軟化，澳方也將堅持禁止華為參與5G網路建設。請問中方對此有何評論。」

針對華為在澳洲參與5G建設受阻的問題，大陸外交部發言人陸慷回應表示，「我們對澳洲個別人的表態表示嚴重關切，中國政府一貫鼓勵本國企業在尊重國際規則和當地所在國法律法規的基礎上展開對外經濟合作，而且我們在這說過從未支持任何企業從事損害他國正當安全利益的活動。」

陸慷也強調，澳方應該為兩國企業合作提供便利，而不能利用各種藉口人為設置障礙、採取歧視性做法，「我們敦促澳方摒棄意識形態偏見，為中國企業在澳運營提供公平競爭環境。」

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