全台酒店大掃蕩！5天抄槍毒568件　嬤級姊、白仙女一次看

▲酒店全台大掃蕩，許多酒店小姐都登上媒體版面。（圖／記者吳奕靖、洪正達、邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

行政院長蘇貞昌下令拼治安，全國警員動起來，擴大臨檢八大行業，北中南皆有所獲，也讓許多酒店小姐登上版面，大部分小姐因為不想曝光頻頻遮掩，還有一位小姐號稱「不想讓孫子知道」要求攝影別拍。

▲▼高雄舞廳大臨檢。（圖／記者吳奕靖、洪正達攝）

高雄市警局8日前往知名舞廳臨檢，現場許多小姐身材火辣、穿著低胸短裙排隊等待，有的熱褲小姐用扇子遮擋鏡頭，有的則是爆乳辣妹大剌剌直接讓鏡頭拍攝。其中還有位「奶奶級」的小姐看見攝影機直喊「不要拍我，等等被我孫子認出來」。

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

場景轉到台北，9日北市警局長也親自前往南京東路酒店臨檢，現場也出現多位穿著短裙禮服的小姐接受盤查，跟高雄的小姐外型相比，台北這家酒店的小姐身材較不火辣，但氣質較為出眾，皮膚白皙、身材苗條。

根據《自由時報》報導，警政署3月4日起至8日，總共臨檢特種場所等處所2514處，共查獲毒品、槍枝等刑事案件568件、604人，打架等社維法案件30件、34人，酒駕告發99件、移送120件。