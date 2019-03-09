印度向俄租借「阿庫拉級」核潛艇 劍指中國與巴基斯坦

▲阿庫拉級核潛艇以水下靜音性能優越、作戰手段多樣化著稱。(圖／翻攝自百度百科）

國際中心／綜合報導

印巴關係日前極度緊張，戰爭有一觸即發之勢。最新消息，印度周四(7日)跟俄羅斯簽署一項總值30億美元(約900億元新台幣)的軍事協議，第3度向俄方租借一艘核動力攻擊潛艇，為期10年，預定在2025年交付。

這是繼之前向俄採購S-400防空導彈系統後，印度短期內再引進俄國軍備。預料此舉會引起美國的不滿。 印度媒體報導，政府這次租借的潛艇屬於「阿庫拉級」，目前停泊在北德文斯克，租借費包括訓練及技術支援。

「阿庫拉級」是俄國生產使用的第三代攻擊型核潛艇，也是目前俄羅斯海軍的主力攻擊型核潛艇。「阿庫拉級」是北約所取的名字，取自於俄語Akula，意指鯊魚。俄國海軍實際上早已將颱風級核潛艇命名為「阿庫拉型核潛艇」。

阿庫拉級總共有3個型，分別是阿庫拉I型、阿庫拉II型和阿庫拉III型。其中阿庫拉III型的建造是在蘇聯解體之後，目前在俄羅斯有9艘。第三代的阿庫拉級核潛艇擁有遠程巡航導彈、摧毀敵方水面艦艇，以水下靜音性能優越、作戰手段多樣化著稱。

新潛艇將取代印度上次向俄方租借的「查克拉號」。消息指出，印度原定要在2022年歸還「查克拉號」，但如今租借期將延長3年到2025年，直到更大、更先進的新潛艇在印度服役為止。

去年10月，印度總理莫迪跟俄羅斯總統普丁簽署總值54億美元(約1620億元新台幣)的軍事合約，當中包括印度向俄採購S-400防空導彈系統。儘管美國揚言制裁採購俄國武器的國家，但印度和美方亦同樣擔憂中共在印度洋的影響力。另一方面，印度近年正大力發展海軍，企圖與中共抗衡。

印度去年11月宣布，該國第艘自行建造的核動力戰略潛艇「殲敵者號」，已成功完成首次核威懾巡航，象徵印度是繼中美俄後，另一個建立「核三位一體」力量的核武大國。