祖克柏宣布臉書從公開分享轉向私人對話　黑歷史還能永久刪除

▲ 臉書將從公開的按讚、分享轉向私人互動。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

臉書（Facebook）在經歷了2018年一連串的負面新聞，重重打擊了臉書對於用戶在隱私方面的信任，而就在今日，臉書公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）就發出一篇網誌，解釋臉書未來的發展方向將從「公開」走向「私人」。

祖克柏在該篇網誌中指出，互聯網的未來將存在於人們以隱私為中心的社群平台上，而不是開放平台。許多人更喜歡一對一或與幾個朋友進行溝通的親密關係，也希望私下互動的所有方式，能夠建立在一個更加注重隱私的簡單平台之上。

而對於臉書在去年的一連串醜聞，祖克柏也提及「我們目前在構建隱私保護服務方面並不具備良好的聲譽，而且我們歷來專注於更開放共享的工具。」但也透露臉書未來將會發展許多人更想要的私人服務，包括私人動態消息和故事。

▲ 祖克柏發網誌透露臉書未來的重大發展變革。（圖／路透社）

祖克柏說，他們計劃以開發WhatsApp的方式重新構建臉書，只關注最基本和私有的消息並盡可能保證安全，然後為人們構建更多方式進行交流，包括通話、視頻聊天、群組、故事、企業、支付、商業，並最終成為許多其他類型的私人服務平台。

祖克柏也解釋了未來臉書的操作將有重大變革，除了將「公開分享」轉變為「私人互動」外，還會減少資料留存的持久性，讓用戶不被過去歷史拘束；並強調會加強一連串包含加密、安全性與數據儲存的隱密性。

祖克柏在文末指出，「我相信我們應該努力建立一個人們可以私下說話並​​自由生活的世界，因為他們知道他們的訊息只會被他們想要看到的人所看到，並且不會永遠存在。如果我們能夠幫助這個世界朝這個方向發展，我將為我們所取得的成就感到自豪。」

雖臉書有意做出如此重大的改變，但著手時程卻仍未確定；另外，這種模式對於廣告主的影響也有待評估，是否能讓臉書重拾用戶信任又維持營利，對祖克柏來說仍是一項考驗。

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