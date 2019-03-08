地球首次！　NASA太空漫步7hr計劃全由「女性」上場　

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美國航太總署（NASA）6日宣布，將派出兩位女性太空人參與3月29日進行的太空漫步計劃，這也將是地球航太發展史上，首次全派出女性太空人執行太空行走活動。此外，這次任務的機組人員，包含首席指揮與艙外活動管制長也皆由女性擔任。

據《CNN》報導，美國航太總署（NASA）6日向媒體證實，NASA的遠征59 （Expedition 59）計畫中，暫規劃了3次太空漫步，而第二次太空漫步將於3月29日進行，並由兩位女性太空人麥克琳（Anne McClain）和柯赫（Christina Koch）負責艙外活動，也就是在太空中行走，全長預計約7小時。

▼將執行太空漫步的麥克琳（Anne McClain）。（圖／翻攝自Twitter／NASA Astronauts）

▼柯赫（Christina Koch）不久後就要進行太空漫步。（圖／翻攝自Twitter／NASA Astronauts）

NASA指出，進行太空漫步任務內容，包含在太空艙外工作與執行科學試驗和測試新儀器，太空人也可能在這期間修理衛星或太空艙。

NASA說，目前的飛行駕駛培訓班有一半是女性學員，而麥克琳與柯赫皆為2013的太空人培訓班學員，該期訓練班有超過6,100名女性報名。

范倫蒂娜·泰勒斯可娃（Valentina Tereshkova）是人類歷史上進入太空的第一位女性太空人，於1963年乘坐「東方六號」太空船升空，共飛行70小時40分鐘49秒。斯維特蘭娜·薩維茨卡婭（Svetlana Savitskaya）則是在1982年參與 Soyuz T-7後，成為第二位女性太空人。