影／「選大同很危險？」 校長開直播上線回答學生：什麼都可以聊！

▲大同大學校長開直播。（圖／翻攝大同大學臉書）

記者崔至雲／台北報導

「這個世界就是在一問一答中不斷的進步」大同大學電機系校友、美國太空總署（NASA）工程師劉登凱，號召大同大學學生、校友組成志工團，打造「好奇學生大哉問」網路節目，在明（2日）網路直播，首集邀請大同大學校長何明果，與同學線上對談，「什麼都可以聊！」

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何明果曾經在大同大學臉書直播，幽默有梗，網友反應熱烈。事隔兩年再度直播與網友對談，主題為「跨領域人才」，還有同學準備要問「選大同大學會不會很危險啊？」何校長說，任何問題都歡迎提問，尤其是剛好大學學測成績公布，如何選擇學校科系？都可以跟校長線上討論。

發起「好奇學生大哉問」直播節目的是大同大學電機系校友劉登凱，劉登凱博士是「好奇號」探測車登陸火星任務的副總工程師，也與矽谷創業家組成「Connecting.TW」線上課程，透過大同大學，與其他大學連線，定期邀請在矽谷創業的菁英與學生對談。

在NASA看了來自各地的人才，劉登凱發現，華人學生相當優秀，但「好奇心及發問習慣」需要再激發，於是找大同大學學弟妹，組成「好奇學生」志工團，從網路串流、腳本企劃，製作了「好奇學生大哉問 (Curiosity Students Question the World)」節目，希望培養學生的發問能力，發揮好奇心。「翻轉一往的沈默接受現實，大聲問出心中疑慮，尋找答案。這個世界就是在一問一答中不斷的進步。」未來劉登凱博士將以他豐富的人脈、配合網路無國界的優勢，邀請世界各地的創業家、學者與大學生、研究生互動。

