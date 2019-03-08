屏東萬丹農友郭仁慈　人如其名對植物很「仁慈」

▲萬丹鄉農友郭仁慈栽種作物很仁慈。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹農友郭仁慈承租地將近22公頃，種植有機檸檬及有機蔬菜，供應有機通路及量販超市，秉寺對大自然的愛護及植物的仁慈，縱然遇到各種人為破壞及氣候侵襲，仍堅持栽種有機作物。

56歲的郭仁慈，年輕即務農，10年前擴大耕作面積，一次租了22公頃的台糖地種檸檬，從慣型種起，申請吉園圃到產銷履歷，3年前更進階到有機認證。

他說，前幾年把一半面積改種短期蔬菜，有玉米、青椒、四季蔥、茄子及部份網室種的苦瓜、絲瓜等，去年嘗試種了2公頃的蘆筍，但遇8月的大雨，把整個園區全淹沒了，水退後搶救劫後餘生的蘆筍，有一半的蘆筍被搶救回來，現在勤修剪枝條，冒出翠綠的綠蘆筍，由於田區臨馬路，常被宵小入侵偷竊，現在四周圍起黑網減少損害。

短期性作物一批一批輪著種植，季節性作物如四季豆、長虹豆等，秋季才能種，僱請4、5個工人，每天一早上工採收，以蜜糖、胺基酸粉、有益菌類發酵後，自製成有機液肥，加再上市售的有機質肥料補充肥份。

他指出，耕種20幾年，其實有機並不困難，只要用對方法，不僅成本降低，因為不用農藥，身體也健康許多。

郭仁慈種植的有機蔬菜幾乎都被通路訂購一空，有機檸檬大都交給生技公司及加工廠，保證價格契作穩定收入，草生栽培管理，綠油油的一片，一般人怕盛收，將春季花剪掉，他契作的有機檸檬沒有這方面困擾，可以一年四季都收成。

農糧署南區分署長姚志旺表示，敬佩郭仁慈對有機的堅持，政府鼓勵農友從事有機耕作，也投入相當多的經費補助農友驗證及設施，歡迎更多人加入有機行列。