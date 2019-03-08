臨時工帶小女友同居生子　準岳母一句「決定放她自由」獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市剛滿18歲的黃姓女子與同公司的陳姓臨時工交往，後來覺得父母管教太嚴格，2015年7月甚至被反鎖在門外，這才決定離家和男友到台北市同居，沒想到卻因此懷孕，直到前往婦產科診所生下寶寶，家人才得知這件事。雖然黃女父母指控陳男誘拐女兒，但高等法院法官認為他並未故意煽惑，最後判決無罪。

▲直到小孩出生，黃女的父母才知道女兒懷孕。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY，與本文當事人無關，下同）

黃女證稱，當時決定離家是覺得父母管太嚴、想要自由，陳男沒有鼓吹，是她自己決定的，「那天早上我從後門離開，接著到男友家附近吃早餐，是我找他過來一起吃，可是回去時門就鎖上了，因為後門只能從內部上鎖，我覺得應該就是我爸媽做的，我怕被罵就乾脆不進去了。」

至於為何會跑到台北市同居，期間也不跟家人聯絡，黃女表示，因為自己太害怕，不敢面對父母，「是我自己離家的，又不敢跟爸媽說為什麼，他（陳男）沒有阻攔過不能跟家人聯繫，住在一起的其間也可以自由活動，沒有受到監控。後來因為懷孕，老闆才建議我和他一起搬到台北上班，我們才去台北租房子。」

▲陳男的年紀整整年長黃女10多歲，但兩人相處融洽。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

雖然黃女的父母控告陳男和誘罪，但高等法院法官調閱雙方的簡訊紀錄發現，黃母曾傳訊息給男方，內容提到，「你好，我跟XX（黃女名字）的爸爸決定放XX自由，目前不想再看到她，她自己選擇離家就要自己承擔後果，我無法面對她，她太傷我的心，母女的距離已經越來越遙遠了，我誠心祝你們幸福」、「如果你真的愛她，那就請照顧她吧，身為媽媽的我無能為力」。

法官認為，陳男從頭到尾都沒有引誘黃女離家出走，更沒有把人置於自己的實力支配之下，縱使在道德層面上確實有所不妥，但並未觸犯《刑法》的和誘罪，因此判決他無罪。