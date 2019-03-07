多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

▲合勤推出「自動優化廣域網路解決方案」。（圖／合勤科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

合勤科技Zyxel（3704）今天（7日）宣布在台推出自主研發的全新Nebula SD-WAN (軟體定義廣域網路)解決方案，主要因應網路雲端運用的浪潮，根據實測，在相同的網路設備和條件下，網路傳輸速率最大可以快上50倍，適合多據點視訊會議。

合勤科技推出的「Nebula SD-WAN解決方案」，主要可優化連外網路品質，降低封包延遲、抖動，大幅提昇視訊品質與傳輸效能，也就是可以幫助多據點視訊會議不再卡，並且在相同的網路設備和條件下，網路傳輸速率最大可以快上50倍，而且合勤是目前除了少數幾間外商之外，國內率先研發推出這個產品的網通大廠。

▲多據點視訊會議不再卡，合勤推出「Nebula SD-WAN解決方案」。（圖／合勤科技提供）

合勤科技SD-WAN事業中心協理林應前指出，「Nebula SD-WAN解決方案」是搭配架構在公有雲平台上的Nebula Orchestrator，結合多種進階功能，像是網路資安防護、無線網路控制器，以及IPSec VPN加密通道等，可讓中小企業大幅降低租用專線頻寬的成本，以及簡化外部據點的IT建置與維運負擔，非常適合在國內外設據點或常有視訊需求的企業。

林應前表示，「Nebula SD-WAN解決方案」的優勢在於可以利用韌體切換兩種管理模式，一種為單機模式的VPN防火牆，一種為雲端管理(Nebula Orchestrator)模式時使用SD-WAN功能，並具備能合併且優化可用頻寬，讓速率更快，以及WAN端動態路徑選擇，可以自動選擇最佳路徑，讓視訊更穩定，並且整合多種對外線路，像是MPLS、VDSL、LTE 等，大幅增加頻寬效益。

此外，這套解決方案具備VPN防火牆功能、內容過濾、異常行為偵測、智能應用程式管理及地理識別阻擋，讓連網更安全，而且強調「零接觸部署(Zero Touch Provisioning，ZTP)」，無須派專業人員到場，就可輕鬆完成建置，而且不論是已購或新購合勤VPN 50/100/300的客戶，只要將韌體更新，設備註冊後，就享一年Nebula SD-WAN功能，不需額外付費。