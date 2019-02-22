企業防護未知病毒「零時差攻擊」　合勤推智能防火牆系列

▲合勤科技推出全新防火牆-ZyWALL ATP智能防火牆系列。（圖／合勤科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠合勤科技（3704）宣布，正式在台推出全新防火牆-ZyWALL ATP智能防火牆系列，不僅為國內首創資安雲端資料庫，還結合雲端智能學習與情資整合，可以抵禦未知威脅與進階攻擊，像是前兩年的WannaCry勒索病毒，幫助企業防護達到「零時差攻擊」。

網路攻擊千變萬化、相對應的特徵碼經過長期日積月累，數量極其可觀，一般的防火牆記憶體根本無法滿足所有病毒資料庫的儲存及查詢，尤其當病毒橫行、卻無已知特徵碼可進行防護的空窗期，若有駭客趁虛而入恐造成極大損失，像是前二年的WannaCry勒索病毒就是屬於「零時差攻擊(Zero-Day Attack)」的一種，粗估已造成全球數十億美元的損失，因此，可無限擴充、運用靈活的雲端資料庫一躍成為網路安全防護的重要角色。

合勤科技推出的全新防火牆「ZyWALL ATP智能防火牆系列」，為國內首創資安雲端資料庫，如同「成長中的大腦」可不斷整合內部與外部情資的大數據，透過與雲端沙箱、雲端資安分析平台-SecuReporter的共同協作，能在可疑病毒尚未被納進已知特徵碼的時期就先提供防禦，有效縮短「零時差攻擊」時間，經濟實惠的價格讓中小企業輕鬆就能做好公司重要資產的安全防護。

此外，ATP智能防火牆系列更具備進階UTM功能，提供多層次安全防護，包含惡意程式阻擋、殭屍網路病毒過濾、入侵偵測防禦、智能應用程式管理、網頁安全防護、阻擋特定國家或地區IP等，阻擋來自內外的多種威脅，讓中小企業加倍安心。現在只要購買合勤ATP智能防火牆產品，即免費贈送上述一年期的多層次安全防護服務。

▲合勤科技智能防火牆具備先進雲端防護技術。（圖／合勤科技提供）

合勤科技結合網路與資安專業，特別為中小企業所設計的ATP智能防火牆系列，具有三大先進雲端防護技術，其一為不斷自我成長的「資安雲」，共享威脅情報，防範零時差攻擊，也就是合勤創建的資安雲端資料庫具有機器學習功能，不斷整合內外部攻擊情資、自動分析出更精確的防禦方式，並反饋至全球合勤AT P智能防火牆作共享，防範零時差攻擊。

再來則是雲端沙箱技術，杜絕未知威脅，就是提供一個被隔離且安全的模擬環境，若遇到可疑的檔案，沙箱會驗證其行為是否隱藏惡意程式，並提供告警與特徵碼進行防護；最後則是雲端資安分析平台-SecuReporter，也就是合勤自主研發的先進雲端智能分析技術，可阻擋、追蹤惡意檔案的入侵途徑，整合防火牆情資與雲端智能關聯分析、提供資安報表，為中小企業打造不中斷的安全防護。



合勤全新ATP智能防火牆系列包括ATP200、ATP500及ATP800共三款設備，其中ATP200適合小型企業，最大效能為2,000 Mbps；ATP500可滿足中小型企業需求，最大效能為2,600 Mbps；更高階的ATP800最大效能為8,000 Mbps。