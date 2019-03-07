　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

大叔交12位「女友」輪流擁抱睡覺　20歲女兒：看老爸快樂就心暖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

英國一名58歲大叔畢文（Dean Bevan）在自家擺滿了12名真人體型的「性愛娃娃」，不僅與她們輪流擁抱和睡覺，還幫她們梳妝打扮、慶祝生日，更將退休金用來為她們買性感內衣和化妝品。畢文說，一大早醒來能看見美麗的臉龐，是一件很棒的事情。他20歲的女兒蕾安農（Rhiannon）則表示，看到老爸如此開心，「心都暖了」。

畢文離過婚，3年前放棄了與人類性愛，開始和性愛娃娃交往。蕾安農一開始很驚訝，不過現在了解這些娃娃能陪伴父親、讓他不寂寞。目前是大學生的蕾安農還會幫忙為娃娃們化妝、挑選服飾。她告訴《太陽報》，「我不會假裝這很正常，這挺瘋癲的。不過在我看來，這是天真的樂趣。」

身為退休心理醫學護士的畢文，3年前與性愛娃娃「莎菈」（Sarah）「一見鍾情」，幾小時之內就不再把莎菈當成「它」，而是「她」。畢文說，「我的大腦告訴我這很蠢，因為是塑膠和金屬製成的，但她們蛻變了，而我想要保護她們。」

在畢文心中，每個娃娃都有自己的名字和個性，因此要穿上不同風格的衣服。在他家中能看見「莫妮克」（Monique）坐在沙發上看電視、「雅典娜」（Athena ）在廚房裡泡茶，畢文最心愛的莎菈則在床上看書。畢文說，有些人或許會覺得很詭異，「但我很快樂，也沒有做出傷害其他人的事。」

▼ 性愛娃娃的陪伴讓畢文很快樂。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 姓愛娃娃。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！大根隔天遇驚悚車禍信了
高雄驚現假車禍淫狼！性侵女大生拍性愛片至少11女受害
獨／韓國瑜「一郎餐會」成員曝光　王浩宇PO照：他們來自哪？
想換位置！他抬頭見男客爽用「無限暢飲」貴賓席1.6萬人笑瘋

關鍵字：Dean Bevan,Rhiannon,性愛娃娃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「人工造雨」救空汙！文在寅找大陸治霾害　共建「霧霾預警系統」

大叔交12位「女友」輪流擁抱睡覺　20歲女兒：看老爸快樂就心暖

3歲妹上半身燙傷「包保鮮膜等死」　5歲哥冒雨求救：她的皮脫落了

阿里山「鄒族妹」火烤香腸燒到國外　她嘆：為什麼台灣人這麼色

美媒：中國鎖定逾27所大學攻擊　駭取軍事機密技術

81歲阿伯罹肺癌拒化療！服「大麻油」2個月後...腫瘤急速縮小

美日韓召開3方會談！　盼「重啟美朝談判」應對金正恩

CNN：中美貿易戰可能很快有解　卻陷入「華為新戰場」

提告了！華為召開「特別記者會」　郭平：美國政府汙衊本公司

女記者跑10年「鮮血現場」看屍體哭著寫新聞　報社判賠390萬

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

「人工造雨」救空汙！文在寅找大陸治霾害　共建「霧霾預警系統」

大叔交12位「女友」輪流擁抱睡覺　20歲女兒：看老爸快樂就心暖

3歲妹上半身燙傷「包保鮮膜等死」　5歲哥冒雨求救：她的皮脫落了

阿里山「鄒族妹」火烤香腸燒到國外　她嘆：為什麼台灣人這麼色

美媒：中國鎖定逾27所大學攻擊　駭取軍事機密技術

81歲阿伯罹肺癌拒化療！服「大麻油」2個月後...腫瘤急速縮小

美日韓召開3方會談！　盼「重啟美朝談判」應對金正恩

CNN：中美貿易戰可能很快有解　卻陷入「華為新戰場」

提告了！華為召開「特別記者會」　郭平：美國政府汙衊本公司

女記者跑10年「鮮血現場」看屍體哭著寫新聞　報社判賠390萬

開智慧了！宜蘭五結中國興國小師生訪福德廟文昌殿

Selina久違幸福認動心！　主動告白張軒睿「想跟我談戀愛嗎」

租屋限男！她疑惑限制用意　網曝「慘痛教訓」...大讚：這樣才內行

贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！

陳佩琪告輸三立　柯文哲酸司法制度：先判決再寫內文？

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

頭到腳全壞光！一張椅子「久坐出8種病」　專家授3招傷害降最低

《人氣歌謠三明治》快閃來台! 阿拉唷開箱神秘滋味

中職／艾銳克中心棒次　伯納對許基宏有期待：本季關鍵

跟當初國民黨要倒閉一樣！　韓國瑜對DPP喊話：應思考人民要什麼

國際熱門新聞

關狗籠太久四肢變形　14歲女童..

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

卡達酋長要飯店：幫買勞斯萊斯回..

初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

「五官融化」罕病妹撐不過手術身..

從未跟老公有過性行為！　她卻產..

地表剩一間百視達　全盛時期90..

她愛穿細肩帶！　94要「爆乳炫..

陌生人拍肩 禿大叔躲過絕命死..

「我要殺了你」看卡通驚見Mom..

19歲「南半球女神」比基尼照辣..

Momo日籍創作者愧疚自毀作品..

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

Momo入侵亞洲　童：她說不可..

更多熱門

相關新聞

重現愛人身影　亡妻性愛娃娃夯

許多男性在喪偶之後仍有性需求，但若是忠於妻子不想和其他人發生關係怎麼辦？英國一家性愛娃娃出租公司就推出「客製化」服務，為了一解喪偶人士的相思之苦，特別接受客戶訂製「過世配偶樣貌的性愛娃娃」，從髮色到體重都可以配合。

不夠乾淨　性愛娃妓院9天被停業

性愛娃娃妓院反彈大 多市府喊卡

看到「蘿莉性愛娃娃」男記者噴淚

情趣商徵性愛娃娃測試員　年收144萬

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面