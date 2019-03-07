李彥宏卸任百度投資董事！換「極理性」妻子馬東敏接棒

▲2019兩會政協大會開幕期間，百度CEO李彥宏受訪。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

據企查查數據顯示，北京百度投資管理有限公司6日發生工商信息變更，百度CEO李彥宏卸任董事，由妻子馬東敏和原高級副總裁王海峰接棒。身為百度創始人之一的馬東敏作風精明，外界對她的投資風格大多表示看好。同在百度投資董事名單之中的，還有剛剛卸任一點資訊CEO的任旭陽。

據悉，李彥宏的妻子馬東敏原任百度CEO特別助理，是百度創始人之一。她在2007年之後，由於身體和家庭的原因，一度離開了百度，直到2017年重新回歸，擔任百度CEO特別助理一職，負責百度投資、人力及財務工作。

《全天候科技》指出，外界對馬東敏的投資風格也大多表示看好。首汽約車CEO魏東在接受《財經》時表示，在百度的過往投資履歷中，李彥宏展現了其作為決策者謹慎的一面，但馬東敏「投資速度在變快，她是一個精明的女性領導者。」

一位百度被投公司CEO也表示，「李彥宏比較感性，馬東敏極理性，對未來多大市場、百度投資和雙方合作的價值，算得很明白。」

▲馬東敏與李彥宏在美國留學（新澤西州大學生物系）時認識，本人也拿到生物學博士學位 。（圖／百度百科）

此外，馬東敏與李彥宏私下感情非常好。李彥宏曾在曼哈頓舉行的百度上市成功大型慶祝晚會上，溫情的把妻子馬東敏攬到前排，隨後舉起酒杯表示，「百度精神裡有一種勇氣，而我的妻子馬東敏博士，則是這勇氣的來源。她總能在關鍵時刻，冷靜的提出最勇敢的建議。事實證明，她的那些充滿東方智慧的建議，將我引上了正確的道路。 」

相比之下，王海峰顯得有些低調。王海峰於2010年加入百度，隨後擔任了百度高級副總裁、AI技術平台體系（AIG）和基礎技術體系（TG）總負責人、百度研究院院長。

對於此次李彥宏卸任投資董事，換妻子接棒一舉，網友紛紛表示，「沒什么區別啊，反正就是夫妻，誰任董事都一樣」、「恭喜一下馬東敏、王海峰咯」；也有人在評論怒批百度稱，「水一百度會開，人一百度會死」、「百度這個吸人血的公司」。