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人民網評「百度」：導向百家號違背公共搜尋引擎的初衷！

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▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

▲百度搜尋導向自家產品「百家號」。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

一篇名為《搜尋引擎百度已死》的文章日前在網路引起廣泛的討論，內容直指「百度不再是尋找中文互聯網內容的地方，而是百度自家的站內搜索」。大陸官媒《人民網》31日發文呼籲，希望網路行業不忘開放共享的初心，提供更多優質服務，以滿足網友的期待。

人民網今日發表題為「三評『百度已死』之一：開放共享，豈能言行不一」的文章指出，百度如今能被廣大網友設成首頁，足見「愛之深」；又被用戶宣稱「百度已死」，可見「責之切」，一個獨占鰲頭的搜尋引擎何以不斷遭到質疑？

文章說，百度的爭議焦點在於，透過提供有選擇的訊息結果，達到向自家產品（百家號）引流的商業目的，而且內容良莠不齊，甚至存在涉嫌侵權和假新聞，這無疑從根本上違背了作為公共搜尋引擎的初衷。

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

若一個互聯網（網際網路）的公共平台「以流量變現為目的、以親近疏遠為規則，那麼搜尋引擎只會淪為牟利的私器、營銷的沃土」。文章進一步說，「不可否認的是，對每一個搜尋引擎而言，排名總有先後，結果總有頁碼，但問題在於，平台內容的把關義務盡到了嗎？事實證明，那種只在乎企業利益不注重公共效益的做法，無異於竭澤而漁、飲鴆止渴，不僅失去用戶，而且觸犯眾怒」。

►►百度搜尋頻繁出現「百家號」　百度：目前佔比小於10%

►►《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

搜尋引擎是普通用戶進入網際網路世界非常重要的入口，是訊息流動的中繼站，更普遍成為民眾獲取知識的主要途徑。文章又提到，「平台的公共性與資本的逐利性，似乎存在天然的衝突，如何處理好兩者關係，正是對企業最大的考驗之一」。

文章說，從衣食住行到生老病死，網路的觸角如今無所不在，造就了「簡單可依賴」的搜尋引擎，催生了「讓天下沒有難做的生意」（阿里巴巴）的電商網站，培育了「聯通你我」（中國聯通）的憨態企鵝，超級平台便利了人們的生活，也承載了億萬用戶對網路時代的美好希冀，理應做出更多的努力。

文章進一步痛批，「但是一些互聯網企業以『開放』知名、謀『封閉』之實，一個又一個看似完整的產業生態，實則構成了圈養用戶、壓榨利潤的封閉圍欄。這違背了開放共享的時代潮流，也觸犯了互聯互通的網路法則，注定無法持續」。

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

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關鍵字：百度,搜尋引擎,網路時代

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