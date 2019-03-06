核四糾正案記者會才結束⋯英系監委踩場批：調查報告開後門

▲核四廠。（圖／記者馮建棨攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣能源政策長期沒有共識，核四封存爭議不斷，監察院6日通過包宗和、李月德及陳慶財提出調查報告，認定經濟部及行政院對核四政策之重大變動，導致資源嚴重浪費等七項疏失，糾正行政院與經濟部。包宗和、李月德及陳慶財在開記者會說明後，又另一批監委提出不同意見。

▲陳慶財、包宗和、李月德召開監委察院記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

包宗和說，討論非常熱烈，討論了三個小時，大家都充分表達意見，但意見沒有完全相同，不過並沒有動用表決，過程算平和。

不過雖然通過調查報告，總統蔡英文所提名的監委田秋堇、趙永清、蔡崇義、王幼鈴等人到記者會聆聽，記者會結束後，直接召開下半場的記者會，提出不同意見書，包宗和、李月德及陳慶財也坐在下面聆聽，氣氛微妙。

▲趙永清、包宗和、李月德召開監委察院記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

田秋堇表示，認同這份報告，好像變相地讓核四是一個選項，去調查這些能源政策，「等於開了一個後門」，雖然調查監委強調不去討論核四存廢，「但是調查不談核四的問題，怎麼講下去？」

田秋堇表示，這份調查報告把這個當成沒問題去糾正行政人員，這些人要被迫把核四納入選項，核四的問題是即使支持核電都不敢支持核四，核四問題是這麼嚴重。

趙永清表示，這兩場記者會也反映社會兩派意見的聲音，希望他們所提的意見能呈現多元化的討論。他認為，應該了解核四議題決策的過程，而不是直接認定這些決策沒有經過評估。