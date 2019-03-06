一審遭判敗訴　陳佩琪：那8個月來為何要我提供存摺和憑證

圖文／鏡週刊

台北市長夫人、醫師陳佩琪因難忍三立新聞台《54新觀點》節目主持人陳斐娟及律師曾勁元不實指控柯文哲與她財產申報不實、財產來源不明，提告求償500萬元捐公益，今（6日）一審判決出爐，法官認定三立談論是柯文哲申報不實，並非陳佩琪，未侵害她名譽，至於柯文哲之譽權遭三立侵害，因柯文哲未提告，不在本案審理範圍，仍可上訴。

陳佩琪先前指控三立電視台，於2018年5月25日節目中，指她丈夫財產來源不明，提告求償500萬元，且節目主持人明明有她的電話，卻不向她查證，陳佩琪說，柯文哲已多次對外說明，家中財務都由太太處理，從結婚第一天開始，柯文哲就把存簿、印章都交給太太，監察院的申報書都是她寫的，且2/3的錢都是她的，卻被三立電視指稱財產來源不明，造成她名譽權受損，提告求償500萬元捐公益。

今（6日）一審遭法官判決敗訴，法官認定三立談論是柯文哲申報不實，並非陳佩琪，未侵害她名譽，至於柯文哲之譽權遭三立侵害，因柯文哲未提告，不在本案審理範圍，仍可上訴。

陳佩琪下午在臉書抒發心情，表示法律的觀點或許有其特殊性，但若是這樣，官司應該在提告後一個禮拜內就結束了， 但8個月來，她一直應法院要求提供2200萬的收入來源和捐贈支出明細 ，「準備5年前的存摺和憑證，判決書卻說2200萬來源不予評論， 那一開始要我提供這些幹嘛？」

陳佩琪並詢問「不知道有什麼管道可以向監察單位陳情」，表示既然法律上她和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立，將來她賺的錢不要跟他申報在一起，不然辛苦賺的錢，還要被說財產來源不明，提告還敗訴，她相信這種汙衊，往後只會更多，不會變少。



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