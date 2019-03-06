雲河西餐廳大亨黑白通吃　臉部中彈命大逃死劫

圖、文／鏡周刊

戴崇慶為何敢這麼囂張，大樓管委會竟然拿他一點辦法都沒有？據本刊調查，背部有大片刺青的戴崇慶，江湖綽號為「速結仔」（台語），雖然已經年過7旬，但身子還算硬朗，早年曾參選過增額國代的他，坊間盛傳他有情治單位背景，不過據了解，應是謠傳成分居多。

熟悉戴男的人透露，戴崇慶年輕經營「雲河西餐廳」(後來改名為星河餐廳)時，與雪莉、皇后、世界大舞廳等娛樂場所齊名，高雄黑白兩道40歲以上者，幾乎都聽過其名號，他事業鼎盛時，曾擔任高市西餐廳公會理事長，並捐助百萬元給弱勢團體而登上媒體版面。雖然早年的西餐廳風華已不復見，但戴崇慶當年在高雄地區，可是叱吒風雲的餐飲娛樂業大亨。

據了解，雲河西餐廳當年裝潢富麗堂皇，可以喝酒又可跳舞，不少政商名流與幫派角頭兄弟都喜歡去光顧，不過，酒過三巡，難免是非多，據了解，戴崇慶處理棘手事情卻很有兩把刷子，由於他行事強硬，不管是道上兄弟或是政商富賈，只要敢在他的餐廳藉酒裝瘋鬧事，餐廳的員工絕對會給予教訓，不管是誰都不留情面，也讓當時的戴崇慶聲名大噪，同時得罪不少人。

1985年間戴男於凌晨餐廳打烊後回到住處停車場，突遭槍手伏擊，遭連開五槍，臉部中彈，他機警裝死，送醫撿回一命。警方不久後逮到綽號「阿龍」的吳姓槍手，他供稱行凶動機，是因和朋友在「星河」飲酒遭店內人員修理很「漏氣」，才會開槍報復，事後槍手交保不久即死於車禍爆炸意外，這也讓戴崇慶挨槍原因成謎。



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