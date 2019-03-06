張大千畫作首度區塊鏈化！　台灣新創團隊TokenBacon加密技術「保值又防偽」

▲ 張大千1899-1983 紅葉小鳥。 （圖／林忠正提供）

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傳奇國畫大師張大千一生波瀾萬丈，尤以中國繪畫史上獨樹一格的「潑墨山水」技法享譽世界，與西方最具代表性的藝術大師畢卡索齊名而有「東張西畢」的稱號。他不但精通中國傳統的詩書畫，也具備了精準的商業頭腦。在中國尚未建立起藝術市場的那個年代裡，憑藉著一己之力開創了市場經濟，將中國國畫的地位提升到了國際層次並揚名海內外。

這幅紅葉小鳥屬張大千晚年的創作，此時他礙於年事已高，視力身體狀況皆大不如前，於作品中卻處處可見大師的寄情相思。在這幅畫中張大千將濃淡變化的墨色及勾、點、皴、擦的筆法相結合，將枯樹與鳥雀描繪得自然生動。從此幅畫中我們可以看到張大千花鳥畫之造詣的深厚，一代大師確實當之無愧。此幅作品於兩年前由保利拍出，將在日內發行限量100幅的複製版畫。

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藝術史上，版畫往往是原作的價值延伸，甚至很多時候幾乎擁有著與原作一樣重要的價值。著名的藝術大師屈指可數，所謂大師的作品更是冀北空群。於是許多美術館將著名的藝術畫作製成高品質的限量版畫，並指定由其他美術館收藏，許多時候我們在美術館看到的藝術畫作都是版畫。

限量版畫自身具有獨立價值，也動用了大量的財力物力，這意味著限量版畫本身就是精美的藝術品而具有一定的價值，且隨著原畫作在市場上的價格水漲船高，也會帶動限量版畫的價格上升。

過去複製版畫的藝術市場最大的問題在於由於缺乏認證和公信力以及流動性，對於許多收藏家來說，為了得到心愛的藝術品只能選擇到拍賣行或者是畫廊等傳統通路。為了保障收藏家權益，及藝術家信譽，台灣新創團隊TokenBacon研發出獨特的區塊鏈加密技術，區塊鏈上為藝術品認證，同時達到了鑑定，所有權紀錄，防偽和控制發行數量甚至交易的功能，可說是提供了收藏家及藝術家們最完善的安全措施與保障。

TokenBacon團隊提供的獨家技術，在藝術品原所有者的同意下將首度應用在張大千的畫作，即將發行100幅限量的版畫。每張版畫都將有自己獨特的認證資訊，使該版畫成為不可偽造且獨一無二的藝術作品。