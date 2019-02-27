遭投訴節目言論「過分親中」！黃智賢怒炸：我就中國人！不然親誰？

▲資深媒體人黃智賢。（圖／翻攝自「黃智賢世界」臉書）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃智賢日前在主持的政論節目上談及兩岸立場，然而卻收到「國家通訊傳播委員會」（NCC）的投訴公文，內容指她在主持節目時言論「過分親中」，提及「沒有大陸台灣活不下去」等話。對此，黃智賢在臉書上直批：「我自己就是中國人，住在中國土地上。我不親中，是要親誰？」

黃智賢在臉書上以「中華民國不得親中？」為題批評NCC送來的公文。「這是蔡政府往綠色恐怖的演進嗎？」她表示，根據公文，是因為有民眾說「2月21日夜問打權主持人言論黃智賢過分親中」，包括「沒有大陸台灣活不下去」等言論甚犯國家內亂罪，於是要請相關單位查察。

「這是在搞笑嗎？」黃智賢不滿表示，因為她說「沒有大陸台灣活不下去」，於是就得要寫報告、寫公文？是要她懺悔還是怎樣？什麼叫做「甚犯國家內亂罪」？「要不要把我抓起來？因為我洩漏了國家機密？因為我洩漏了國家機密？因為，台灣沒有大陸，本來就活不下去。」

黃智賢直言，「親中有什麼不對？哪有過分親中這種事？什麼叫做過分親中？我自己就是中國人，住在中國土地上。我不親中，是要親誰？」她表示，「這公文是警告？要公司給我壓力，不可『太親中』？是要叫我怕？還是要叫我笑？中華民國人，不得親中。哈哈哈。」

文章一出，一堆網友超力挺，紛紛留言表示：「咱是中國台灣人，血液裡是中華兒女的熱血，不親中？難道要親日？要親美？」、「犯國家內亂罪的，是主張台灣獨立的民進黨吧」、「NCC早就無公信力，不如裁撤」、「宣導台獨主張的才會觸犯國家內亂外患罪」、「民進黨搞獨立違反憲法，應該統統抓起來呀」、「綠色恐怖變本加厲」、「這種公文不用當它一回事，這是有人去申訴，公家單位就會轉函」。