約克夏犬遺失2年找回　飼主驚喜：不是假消息吧？

▲高雄市郭姓女市民找回遺失兩年的愛犬，一再感謝警察。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市郭姓女市民2年前遺失的一隻約克夏犬，日前被屏東縣里港鄉土庫村民撿到，送到轄區的三和派出所，期間警方透過臉書等社群媒體找失主，沒有下文，但有許多人想要認養，警方抱著試看看的心理，帶牠到動物醫院掃描晶片，找到失主，讓失主以為在在做夢，抱到愛犬，欣喜苦狂。

日前里港警分局三和所轄土庫村一位熱心居民抱著一隻約2歲大的約克夏到派出所，表示是在土庫路巷弄內撿到的，警方看這隻狗毛髮很乾淨且不隨地大小便，判定應為有人在飼養，由於當時假日，附近動物醫院未營業，於是收留這位毛小孩在派出所內，每天照顧等待毛小孩主人領回。

幾天過去了，未見任何民眾至所表示家中有小狗遺失，警方在各社群網站po出相關資訊，亦在各村莊廣播，希望能早日找到毛小孩主人，卻未見任何成效。期間有相當多熱心民眾表示若毛小孩找不到家願意收留，給毛小孩一個家，令警方感到相當窩心。

警方靈機一動，將牠帶至屏東市動物醫院掃描晶片，發現飼主是高雄市郭姓女市民，已遺失克夏犬2年，聽聞家中毛小孩被尋獲，欣喜若狂之餘卻也擔心是否為假消息，經警方說明事情來龍去脈後才安心，立刻與警方連絡時間帶約克夏返家，飼主看到愛犬剎那激動不已，一再對警察細心照顧愛犬表達感謝。