「烏米老師」徐秀美　在屏科大與大家分享生命的故事

▲烏米老師作品母親的愛。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「歲月悠悠」國立屏東科技大學為提供全校師生及社區民眾美學視覺饗宴，辦理「歲月．遂樂」-烏米創作展」，即日起至4月26日止，每周一至周五8時10至下午17時，在該校圖書與會展館3樓藝文中心展出32件水彩及壓克力作品，與民眾分享她生命的喜悅。

今年53歲的徐秀美（烏米）老師來自獅子鄉排灣族原住民，未受過專業教導的畫作課程，曾參加救國團的繪畫課程，只接觸基本的水彩與臨摹技巧，畫筆下是個人生活的點滴感受，而作品所展現的則是自己人生的啟示與生命淬鍊的創作路程。



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▲▼作品心靜與舞夢。

她自述：「50歲以後，回味50歲以前的人生；50歲以前，憧憬著往後的日子裡能有哪些驚喜」，但是自己能變成一位藝術家那肯定是始料未及的一件事，面對生活中緊湊的步調，緩解這種氛圍的方式就是「創作」。

烏米老師，在歲月的醞釀中嚐遍人生的酸、甜、苦、辣，在時間的淬鍊中逐漸找到的藝術價值，持續創作實現自我的藝術價值觀，在放下的過程中看著後輩孫子取得另一種平靜，是烏米老師的靈感泉源這次創作理念。



她說：「歲月悠悠，雖然帶走了我的青春歲月，走過低潮，走過精彩，⋯⋯也是我成功，快樂的原因。」把人生中一點一滴的成功串連成作品展出，成為曾經有過困難或是當下遭遇挫折的平凡人最大的鼓舞！讓平凡的你（妳）大家都能有一個不平凡的歲月，將這份喜悅與民眾分享。