印度砸30億美元租第3艘俄核潛艦 　防中國海軍威嚇

▲俄製阿古拉級核潛鑑「查克拉三號」傳取代將退役的「查克拉二號」防範中國潛鑑的威脅。（圖／翻攝自FB／Indian Army - भारतीय रक्षक）



實習記者陳妙津／綜合報導

印度傳將於7日與俄羅斯簽訂協議，以30億美元為代價，租借第3艘阿古拉級核子動力攻擊潛艦，預計該艦將於2025年加入印度海軍行列，這也是繼去年印度以55億美元，向俄採購S-400防空飛彈系統後的第二筆巨額軍備訂單，目的在因應中國潛艦徘徊印度洋的威脅。

據印度經濟時報報導（Economic Times），知情人士透露，印度將與俄羅斯簽訂租用第3艘阿古拉級（Akula class）核潛艦協議，租期10年，並與早先和前蘇聯與俄國租用的其他兩艘同款潛艦一般，命名為同系列的「查克拉三號」（Chakra III）。「查克拉三號」在2014年時被俄國封存，預計與印度簽約後，將進行大規模檢修並安裝上通信系統與傳感器，而後計畫於2025年加入印度海軍。

▲印度海軍示意圖。（圖／翻攝印度海軍官網）



阿古拉級為俄國研產的第3代核潛艦，也是亞森級（Yasen）核潛艦推出前俄國最安靜的潛艇，經過改進共有3型，2012年印度向俄國租用的「查克拉二號」便為第二型。該種潛艦除了配載常規武器及核子設備外，還可長時間停留水下，幾乎不可能被雷達探測到，以匿蹤及攻擊力而言，被認為是針對美國潛艦研發的卓越軍備。

消息來源指稱，未來「查克拉三號」將取代即將退役的「查克拉二號」加入印度海軍，繼承1988年租用自前蘇聯的「查克拉一號」任務，除此之外，印度也在俄羅斯協助下，自行建造了可攜核子彈道飛彈的核潛艦「殲敵號」（INSArihant），以因應中國與巴基斯坦威脅。