張善政暫不與柯P合作　稱國民黨搞不好把韓國瑜拱出來

▲前行政院長張善政今（4日）上網路直播節目，大談當選後首要處理的三件事。（圖／截自網路）

記者蔡浩祥／台北報導

有意角逐2020總統大位的前行政院長張善政，今（4日）上網路直播節目，大談當選後首要處理的三件事，分別是兩岸關係、解決年輕人低薪及提升產業競爭力。被網友問及是否可能與台北市柯文哲合作，他坦言，現在沒有這個空間，「搞不好國民黨會把韓國瑜拱出來」。

張善政表示，無論聲勢好或不好，一定就是自己努力，現在沒有這個空間。他笑稱，「搞不好國民黨會把韓國瑜拱出來，一切都很難講」。

不少網友關心，張善政何時宣布參選？副手選擇為何？張善政坦言，現在就差一場記者會，不太想用傳統方式，目前還在想；副手選擇上，則想找位不同於自身理工領域的人才。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

就首要處理三件大事，首先是兩岸關係，他指出，沒有一位領導人能在任內解決統獨問題，應該是要把台灣的實力搞好，讓下一代有實力去談。

面對當前兩岸關係，張善政表示，以一位科技人角度，每次聽到統獨問題，都不太耐煩；他個人尊重「九二共識」在過去的貢獻，但應該有個新名詞，讓藍綠不再對立、兩岸不再對立。

談及自己主張的「憲法一中，台灣優先」，張善政表示，台灣沒有一位領導人能在四年、八年任期內解決統獨問題，他提出「憲法一中，台灣優先」主張，比「一中各表」更清楚，也不需要解釋。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

張善政坦言，蔡英文執政以來，本來都不太講她的不是，現在講得比較多，主要是對執政缺乏績效感到失望，「不是昨天才有，會有這樣的情緒已經有一年了」。

其次，就解決年輕人低薪及提升產業競爭力部分，張善政指出，會透過質變方式提升企業競爭力，企業利潤不佳，給年輕人薪水就不好，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題，包括年輕人創新創業也會是主軸。