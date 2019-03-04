男大生鐵環撸下體被套牢！「囚鳥」腫太大包...痛卡8hrs才解放





▲山東男大生鐵環套下體，慘被卡住。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸山東濟南一名男大生為了尋求新鮮的性刺激，竟然在自己的生殖器上套鐵環，沒想到要拔下來的時候，下體因為被卡太緊而腫脹，鐵環也就拿不下來，只好尷尬到醫院求助，纏鬥8小時後，終於順利解放他的「囚鳥」。雖然是個痛苦經歷，但仍不面被許多網友嘲笑。



山東濟南消防局在2日下午接到當地醫院通報表示，有患者下體卡鐵環，醫生也拔不下來，需要協助。原來患者是一名男大生，當天他在家中自慰，為了增加刺激感，才使用了這個特殊道具，鐵環為轉軸類型，外層分三層，中間還有滾珠，鐵環內壁則緊緊箍在生殖器上，卡在根部。

消防人員到現場時，該男的生殖器已經被鐵環困住大約5個小時，導致血液循環不良嚴重腫脹。於是，消防員先用手鋸將鐵環外層鋸開，再換磨具將滾珠取出，最後再次用手把鐵環的最後一層割開，整個過程消耗了3小時。

幸好最後消防人員順利把鐵環移除，男大生的生殖器在8個小時的囚禁之後掙脫，恢復自由，而且順利消腫。這個經歷雖然相當折磨，但網友仍覺得很搞笑，留言表示，「金箍戴上以後你就再也不是個凡人了，人世間的情欲不能再沾半點」、「他這輩子最持久的一次」、「真會玩」。

▼被拆解的鐵環。（圖／翻攝自微博）