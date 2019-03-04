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8歲女童患異食癖「吃頭髮6年」　醫急手術驚見胃藏1.5kg髮團

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▲女童,小學生。（圖／CFP）

▲該名女童從2歲就開始「吃頭髮」。圖為示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

廣東一家醫院近日收治了一位8歲「異食癖」患者，該名女童無聊的時候就會吃自己的頭髮。醫生在幫女童照電腦斷層（CT）後，發現她胃裡面充滿了一團硬塊，趕緊替她手術，沒想到竟取出重達1.5公斤的髮團。

綜合陸媒報導，患者菲菲（化名）在2月初時持續1周的腹痛，而且還有反覆嚴重嘔吐及胃口差等症狀。菲菲的媽媽用手按壓她的肚子時，發現她的腹部似乎有一個腫塊，於是趕緊帶她到醫院就診。

▲8歲女童患異食癖吃頭髮6年。（圖／翻攝自南方都市報）

▲女童腹部腫脹。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

接治菲菲的唐醫生表示，「開始以為只是普通的胃內食物淤積，插入胃管洗胃時，卻無食物殘渣流出，經過3天的保守治療，菲菲症狀仍有持續加重趨勢，最後決定替她照電腦斷層（CT）做詳細檢查。」

醫生為菲菲進行電腦斷層掃描後，發現菲菲的胃內充滿了由頭髮及食物殘渣混合形成的團塊；從胃鏡結果也可以看出，菲菲胃裡的毛髮與普通的髮團不同，與食物殘渣融合後已經發生了鈣化。醫生最後決定進行手術治療，徹底將她胃裡的髮團取出。

唐醫生表示，從患者胃裡面取出的髮團重達1.5斤，「愛吃頭髮，這是異食癖的典型症狀，應該不是近期才吃進去的。」

▲8歲女童患異食癖吃頭髮6年。（圖／翻攝自南方都市報）

▲8歲女童罹患的是「異食癖」，從電腦斷層中可看出糾結的髮團。（圖／翻攝自南方都市報）

對於醫生的推測，菲菲的媽媽回憶說道，「女兒從2歲開始有吃頭髮的壞習慣，5歲那年暑假菲菲去奶奶家玩，假期結束後便發現她的頭髮少了一半；經再三追問，菲菲才承認無聊時就會拔自己的頭髮放嘴裡咬，然後吃進去了。」

唐醫生提醒，「異食癖」是由於代謝機能紊亂，味覺異常和飲食管理不當等引起的一種非常複雜的多種疾病的綜合症。從廣義上來說，異食癖也包含有惡癖，患有此症的人會持續性地咬一些非營養的物質，如泥土、紙片、汙物等。

他也呼籲，家長一旦發現孩子喜歡吃異物，應引起重視，要及時尋醫；作為父母，平時要多加監管，注意孩子的行為、飲食方面的異常。對於有「異食癖」傾向的孩子，更應該多給予關心，正面引導孩子擺脫不良習慣，必要可以帶孩子到醫院心理科進行專業指導，以幫助孩子徹底戒掉吃異物的行為。

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