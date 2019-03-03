FB Messenger夜間模式開放　「月亮」是通關密語

▲FB Messenger夜間模式終於開放了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

臉書Messenger的夜間模式終於開放了！喜歡黑色背景或是想替OLED螢幕手機稍稍省電的人終於有福了，只要4個步驟，你就可以快速地將FB Messenger的聊天介面，調整為夜間模式嘍。

第一步：更新

若是想要擁有的新介面模式，App先下載更新就對了；且FB Messenger這次提供了iOS與Android用戶都可使用夜間模式，無論是Google Play或App Store都可以下載更新。

第二步：傳送「月亮」

在下載完更新後，FB Messenger並不會直接更改介面；使用者要先開啟任一個聊天視窗，並傳送月亮表情符號，但不是任一種月亮符號都可以，而是要與下圖中相符的符號（紅框處），才是真正的通關密語。

第三步：重開FB Messenger App

傳送完表情符號後，將整個FB Messenger App關閉，並重新開啟。

第四步：手動設定

FB Messenger App重新開啟後你會發現介面還是白色的，此時你要點選自己的頭像，開啟App設定，此時你會發現自己的名字下面多了一個「夜間模式」，只要輕點右邊的開啟鈕，就可以獲得夜間模式啦！

如果你在點入設定後發現名字下面沒有夜間模式的選項也毋須驚慌，只要你再回到原本傳送月亮符號的聊天視窗，然後輕點已傳送的月亮符號，聊天視窗會突然撒下許多笑臉月亮；之後再回到設定介面，就會發現名字下面多出夜間模式選項啦。