男童體驗彈跳包「遭背叛秒彈飛」　空中畫大圓狂吸5000萬觀看

▲男童瞬間飛了出去。（圖／翻攝自臉書TOTUM）



國際中心／綜合報導

近年來各大景點很流行「水上彈跳包」活動，室內也有不少以彈跳床為主題的空間。不過，小孩在玩耍時可要注意安全，粉專TOTUM先前就貼出一段影片，只見一名男孩原本站在氣墊上，怎料旁邊一位男子跳下去後，瘦小的男童馬上彈飛，直接畫出一個大圓，所幸沒有大礙。

這段影片雖然有14秒，不過實際內容只有約2秒，其餘都是重複的畫面，至今吸引至少5000萬次觀看，小編還寫道「我沒辦法停止大笑。」影片中可見，男童原本坐在氣墊上，伸出手想要與前方的長輩互動，沒想到旁邊一名成年男子跳到身邊時，他立刻彈飛到不遠處。

▲長輩手足無措。（圖／翻攝自臉書TOTUM）

男童在空中大約轉了2圈，看似是爸爸的人也沒想到這個局面，不過孩子最後跌倒在軟墊上，還有女子立刻上前關心，應該沒有大礙。對此，網友紛紛笑翻並截圖留言，「爸爸你為什麼背叛我」、「我忍著不要笑，但還是破功了」。

然而，也有家長指出這並不好笑，孩子有可能骨折，「我的小孩發生過同樣的事，另一人跳到他旁邊，他的腿斷了」、「這會讓小男孩失去信任，我覺得很不舒服」。