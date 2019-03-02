快訊／日本北海道發生規模6.2地震　震源深度10公里

▲日本北海道外海發生地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）
國際中心／綜合報導
日本北海道當地時間2日12時23分（台灣時間上午11時23分）發生規模6.2地震，震源深度為10公里，震央位於根室半島東南部外海，詳細位置在北緯42.1度、東經146.8度。多個地區都有感受到強烈搖晃，目前暫時沒有傳出海嘯警報。
チェーン類が地震測定器と化している pic.twitter.com/We6zlp1wdT— コニシダイスケ (@imgc_k) 2019年3月2日
2019年03月02日12時23分 ころ地震がありました。— 北海道新聞 (@doshinweb) 2019年3月2日
震源地は、根室半島南東沖
震源の深さは､10 km
地震の規模（マグニチュード）は､6.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度 4 標津町北２条https://t.co/POnpybApMR pic.twitter.com/rTgrSPzVoQ
根據NHK的影片可見，地震發生時鏡頭出現明顯搖晃，北海道釧路市民眾應該可以感受到震動。報導指出，北海道津標町住民生活課防災主管表示，約10秒鐘的時間感覺到強烈晃動，所幸沒有接收到民眾受困的消息，將持續掌握後續狀況。
【動画】北海道根室で震度４ 震度３を観測した釧路市の映像です。https://t.co/JE5PfrJFlH#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/a2TeP0xxF9— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月2日