美元保單連夯兩年　40歲以上最愛買投資型

▲美元保單近2年銷售持續成長。（圖／達志影像／示意圖）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據金管會公布去（2018）年外幣保單最新銷售情況，全年新契約保費收入達6179億元台幣，與前（2017）年相比大增22%。其中投資型有2398億元台幣，成長54%；傳統型則為3780億元台幣，成長8%；以近期受歡迎的美元保單為例，去年熱賣約5294億元台幣，佔比高達85%。

根據台灣人壽公布的大數據分析，針對持有外幣保單商品進行客層分析，保戶配置外幣商品時會隨著不同年齡階段而有所差異。

分析顯示，40歲以下保戶配置外幣以期繳商品比例較高、達34%，由於此階段正值買房、結婚、育兒等人生大計，經濟負擔較重，因此選擇分期繳方式亦可分攤保費負擔，以存小錢滾大錢，像是「利率變動型壽險」。其中又多以從事新聞及旅遊職業保戶為主，可能是因其工作性質常接觸全球性資訊，對全球市場及外幣接受度高。

40歲到60歲間保戶則偏好投資型外幣保單，持有比例約41%，又以文教及服務業比重最高。此時期正處於人生的責任高峰期，身為家中經濟支柱的三明治族群，不但要照顧家中長輩，還有小孩，除有高額壽險保障的需求外，還需為自身退休規劃做準備。

對已累積一定資產規模的60歲以上保戶，則以持有外幣躉繳型保單比例較高、約19%，高於其他客群。此年齡區間的客戶多已準備或已經退休，因此首重在安全、穩定的基礎上一次投入資金。

保險公司也提醒民眾，利用外幣保單做資產規劃時，商品種類、繳費方式及幣別選擇多元，要依照自身需求做規劃，若擔心外幣保單的匯率風險，建議可選擇以分期扣款方式來分散匯率風險。

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