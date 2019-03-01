樹上高掛詭異「膚色囊袋」　專家急勸：別隨意觸碰！

▲澳洲雪梨一名婦女發現樹上掛著好幾顆囊袋，且呈現皮膚色。（影片取自Youtube／nicalbee）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨（Sydney）一名婦女，日前在鄰居花園的樹上，發現一個神奇畫面，樹上掛了好多顆詭異的「囊袋」，且囊袋附近還圍繞著小蜘蛛，形狀相當特殊。女子搞不清楚這是什麼，便Po文求助網友們「這會有危險嗎？」有專業網友幫忙解惑，不過專家急勸不要隨意觸。

據《太陽報》報導，這名婦女日前在鄰居花園的樹上，發現樹上掛著好幾顆囊袋，囊袋還是呈現皮膚色，嚇得她拍照PO網詢問，「我不知道這有沒有危險性，有誰知道這些掛在樹上的詭異東西是什麼？它出現在我家隔壁，讓我有些擔心。」還特別指出囊袋附近圍繞著不少的小蜘蛛。

▲「膚色囊袋」原來是含有約600個蜘蛛卵 。（圖／翻攝自YouTube／nicalbee）

有專業的網友一看秒懂，表示這些是一種名為「magnificent spider」的蜘蛛卵囊。澳大利亞新南威爾士植物協會（Australian Plants Society NSW）則解釋，這些蜘蛛是「流星錘蜘蛛（Bolas spider）」不會對人類構成威脅，但還是勸民眾不要隨意觸碰。

植物協會指出，這些「紡錘形卵囊」是在晚上時建造的，含有約600個卵，嬰兒蜘蛛會在冬末和早春從卵囊中出現，並被「風帶走」，以飛蛾為食。

流星錘蜘蛛是小型的夜習性動物，會分泌一種特化蜘蛛絲，呈球狀、具黏性且內含吸引特定昆蟲的化學物質，並將黏球置於一條垂直的蜘蛛絲末端，狀似流星錘的外觀。



