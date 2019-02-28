《FreeFire》2/28起狂歡嘉年華開跑　揪團玩享3倍掉落率

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《Free Fire - 我要活下去》在228連假期間推出應景的「狂歡驚喜嘉年華」活動，在2019/2/28（四）～2019/3/10（日）期間，玩家們可在地圖中收集「鈴鼓」換取「狂歡節限定幸運箱」，限定幸運箱有機會開出「情熱密林套裝」和超吸睛的「鮮豔假面」面具；每局戰後有機會拿到「三色羽毛」，收集羽毛可換取營火棒、掃描器、藏寶圖這三種在遊戲中超實用的生存戰備。

3/9（六）活動將來到最高潮，當日登入遊戲即可獲得「狂歡面具(頭像)」和「鮮豔假面(三天)」，事前完成預約可額外領取「狂歡時刻」紀念背景！3/9當日只要穿戴「鮮豔假面」完成3場戰鬥就送「狂歡時刻」造型降落傘、完成6場戰鬥就送「狂歡節轉蛋券」；更推出金幣、經驗值、角色碎片掉落率加倍活動，單人模式掉落率將翻倍，雙人、多人模式則提升到3倍。

首波「狂歡戰鬥收集樂」活動於2/28（四）～3/10（日）期間展開，玩家們可在地圖中收集「鈴鼓」，6個「鈴鼓」可換取「狂歡節驚喜幸運箱」，最大獎有機會開出「情熱密林套裝」；10個「鈴鼓」可換取更豪華的「超級狂歡幸運箱」，最大獎則有機會帶走超吸睛的「鮮豔假面」面具。

活動期間每局戰後還有機會拿到「三色羽毛」，紅色羽毛可換取營火棒、綠色羽毛可換取掃描器、黃色羽毛可換取藏寶圖，玩家們可盡情地進行戰鬥，並兌換這三種在遊戲中超實用的生存戰備。

3/9（六）當天穿戴「鮮豔假面」完成3場戰鬥可獲得「狂歡時刻」造型降落傘，完成6場戰鬥可獲得「狂歡節轉蛋券」，玩家屆時可在遊戲內體驗到滿滿的歡樂節慶感；最特別的是「金幣、經驗值、角色碎片掉落加倍」活動，參與單人模式有雙倍掉落率，參與雙人或多人模式的掉落率更提升到3倍之多。