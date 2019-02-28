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從普通高中轉技職！　城市科大生為打造就業力拚出12張證照

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▲▼ 城市科大生為打造就業力考12張證照。（圖／城市科大提供）

▲林羿寬為就業力拼出12張證照，專業力倍受教育部肯定而頒發技職之光，圖為他正在準備「機電整合」證照的實做課程。（圖／城市科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台北城市科技大學電機系大四生林羿寬，因怕專業知識不如同學，利用課餘時間補足，還瘋狂迷上實際操作，努力考取連國立大學學生都很難考上的機電整合乙級證照等12張證照，他認為「準備證照考試，就是為解決問題的能力紮根學習，要為就業做足準備」，得到教育部「技職之光」肯定，讓他倍感尊榮，對自己未來更有自信。

林羿寬說，從普通高中轉到技職體系時，著眼點在於大四畢業時能儲備好就業能力，到電機系專業教室參觀看到工業4.0的各式機器手臂，一下子就愛上，學校的設備讓他吃下定心丸，不過一開始唸書並不順利，畢竟技術基礎遠遠落後高職畢業的同學們，所以，當別人都在放玩樂時，他不能放鬆，運用課餘時間補足技術等專業學習。

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▲▼ 城市科大生為打造就業力考12張證照。（圖／城市科大提供）

▲林羿寬正在準備「氣壓」證照的實做課程。（圖／城市科大提供）

電機系主任沈混源看出林羿寬對就業的期待，鼓勵他考證照，於是大一下學期他開始學習基礎配線技術，剛練習配線時就像烏龜過馬路般慢速，一條線一條線拉且錯誤百出，拉好線後明知道有錯卻只能呆坐現場，直到學長看不下去跳進來點出問題，才逐漸得心應手，在配線教室苦練了半年，直到配線的時間變快又精準正確後，才拿到「室內配線」丙級證照，自信油然而生。

▲▼ 城市科大生為打造就業力考12張證照。（圖／城市科大提供）

▲林羿寬做室內配線證照的實做課程。（圖／城市科大提供）

林羿寬未來也想開水電行，於是他再接再厲考取「工業配線」、「自來水管配管」、「冷凍空調裝修」、「機電整合」、「氣壓」、「電腦繪圖」等8張丙級證照，站穩腳步後，再對自己下戰帖，他再求進步考乙級證照，乙級證照的技術訓練讓他壓力很大，不斷有放棄念頭，在師長與家人的鼓勵下，他竟一連考過了「室內配線」、「機電整合」、「氣壓」3張乙級證照，也因此榮獲教育部「技職之光」的「證照達人」肯定，同時配合系上工業4.0的技術發展，考取自動化工程師證照，成功申請到上銀科技2018JIMOF日本見學團，再加上2018瑞士日內瓦發明展金牌、科技部大專生計畫等，亦順利申請到中技社科技獎學金。

▲▼ 城市科大生為打造就業力考12張證照。（圖／城市科大提供）

▲城市科大電機系主任沈混源（左） 鼓勵林羿寬（右）考「機電整合」乙級證照，以迎接工業4.0就業時代的就業力。（圖／城市科大提供）

今年將畢業的羿寬，運用四年時光，達到自己的目標，他最感謝的還是電機系主任沈混源等師長的諄諄告誡，趁著畢業之前，他也將帶領學弟們征服各式證照考驗，就像他過去受到學長的照顧一樣，他也將貢獻自己，為學弟們領路。　
 

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關鍵字：普通高中,技職,城市科大,就業力,證照

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