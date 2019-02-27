印軍機闖入遭巴基斯坦擊落「至少3死」　喀什米爾衝突再升級

▲ 推特流傳印度軍機照片。（圖／翻攝自推特／AccountJawad）

國際中心／綜合報導

喀什米爾衝突升級，巴基斯坦今（27）日宣稱，2架印度空軍飛機闖入巴基斯坦控制的喀什米爾地區，被巴國軍方擊落；1名印度飛行員被俘擄，至少有2名飛行員及1名平民死亡。巴國軍方發言人加福爾少將（Asif Ghafoor）指出，其中一架被擊落的飛機墜毀在巴控地區，另一架則在印控地區。

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 2019年2月27日

此前，印度26日對巴基斯坦一座軍事訓練營發動攻擊，以報復其在印控喀什米爾地區襲擊印度軍隊。事實上，自印度一支軍事警察車隊14日遭到自殺式恐怖攻擊，造成至少40名駐守喀什米爾的印度軍警死亡以後，當地局勢便高度緊張。

巴基斯坦外交部27日也宣稱，今日有3架巴國戰機越過巴基斯坦和印控喀什米爾控制線發動空襲，「對一個非軍事目標進行攻擊，避免人員傷亡和附帶損害。」印度當局則表示，巴國戰機已被擊退。