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前陸委會副主委張顯耀：美中之間最不確定的就是兩岸關係

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▲▼張顯耀前往抗議現場聲援,吳斯懷,八百壯士。（圖／記者季相儒攝）

▲張顯耀先前參加八百壯士活動。（圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

國民黨智庫「國家政策研究基金會」27日舉辦「和平互惠的兩岸」論壇，前陸委會副主委張顯耀指出，美中之間目前最不確定的就是兩岸關係，而能解決核心議題的政治定位，就是雙方對「九二共識」的默契，「主政者若把兩岸問題作為選舉操作，弄成戰爭邊緣，這是對不起老百姓。」

張顯耀在論壇上的演講題目為「國際新情勢下，兩岸如何深化和平發展」，他表示，自己對兩岸目前的情況感到憂慮，陳水扁執政時，美中還有合作，不是現在的競爭狀態，因此兩方對台海情勢是有對話、有溝通的，甚至可說是共管，因此就算有重大危機，也都能化解，但現在美中競爭的情勢下，台灣的戰略選擇逐漸消失。

張顯耀指出，台灣的經濟很大程度依賴大陸，安全則依賴美國支持，在這樣的情勢下，當美中戰略競爭時，台灣的戰略選擇在哪，「難道我們為了安全靠到美國而放棄經濟利益，還是為了經濟利益而放棄安全需求嗎？台灣一定要二選一嗎？」

張顯耀還說，兩岸關係的核心議題就在兩岸政治定位，定位若是朋友，兩岸就是朋友；定位若是敵人，雙方就開戰了。而九二共識之所以能解決兩岸問題，是因為明確表達了兩岸政治定位，雙方有默契地不說清楚，就算有分歧，但分歧點不擴大，用默契來處理兩岸問題。

張顯耀強調，台灣2013年能受邀參加國際民航組織，就是九二共識的外溢效果，回來看今天的情況，兩岸若沒有政治互信，就沒有溝通管道，會出現重大問題，「美中都還有戰略對話控管危機，美國跟北韓也還能見面處理危機，兩岸完全沒有溝通，是嚴重的問題。」

張顯耀指出，主政者如果把兩岸問題作為選舉操作，弄成戰爭邊緣，這是對不起老百姓，如果沒有政治互信，兩岸絕對不可能有溝通管道，「就連維持現狀都不可能。」

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